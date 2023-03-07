新华社联合国3月6日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵6日在安理会审议南苏丹问题时发言表示，安理会应当立即解除对南苏丹的制裁措施。

戴兵说，近期，南苏丹多个地区暴力活动升级，安全和人道形势令人担忧。中方呼吁有关各方立即停止敌对行动，通过对话谈判解决彼此间的分歧。南苏丹的安全还是要靠南苏丹政府来维护。安理会对南苏丹施加的制裁措施，限制了南苏丹政府保护平民的安全能力，应当立即解除。

戴兵表示，2023年是南苏丹落实重振协议、推进政治过渡的关键年份。在这一关键时期，国际社会应保持耐心，给予南苏丹更多支持和鼓励，以实际行动帮助南苏丹解决重振协议落实、选举筹备等方面存在的困难。中方注意到南苏丹政府向联合国提出了选举援助请求，期待联合国南苏丹特派团同南苏丹政府商定更加明确、有针对性的选举支持方案。

戴兵说，联合国南苏丹特派团为维护南苏丹和平稳定作出重要贡献。中国作为联合国南苏丹特派团主要出兵国之一，愿同其他出兵国和出警国一道，继续为南苏丹和平进程作出不懈努力。值得关注的是，近年来联合国南苏丹特派团授权不断增加，有些明显超出维和特派团的能力范畴，有些可能影响同当事国政府的互信。中方希望安理会在讨论联合国南苏丹特派团授权延期决议草案时聚焦维和行动的核心授权，遵循维和三原则，并根据南苏丹当前最紧迫任务，作出符合实际的安排。

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