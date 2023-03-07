本报记者 杨 讴 刘 歌

“习近平主席是一位以人民为中心的领导人。他不忘初心，一切为了人民，始终为人民的幸福、安全和美好的生活着想。”近日，老挝驻华大使坎葆·恩塔万在接受本报记者专访时说。

从2004年首次访华到2019年9月来华担任驻华大使，在坎葆的外交生涯中，中国占据着重要的位置。坎葆曾担任老挝外交部副部长，主管亚洲事务。“2019年4月老中双方签署构建老中命运共同体行动计划，老挝驻华大使的级别提升为副部级。能够成为老挝第一位副部级驻华大使，我感到很荣幸。”坎葆说，老中建交以来，在一代代领导人的共同引领下，两国是好邻居、好朋友、好同志、好伙伴，更是命运共同体。双方不断深化友好合作，在政治、经贸、安全、文化等各领域的合作都取得了新进展。

采访中，坎葆多次提到“互联互通、互利共赢”。她表示，在2017年和2019年，老挝领导人先后出席了两届“一带一路”国际合作高峰论坛，彰显老挝党和政府对中国党和政府在国际事务方面的全力支持、对共建“一带一路”倡议的高度重视和赞赏。今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，老挝将一如既往地支持并积极参与共建“一带一路”，期待与中国在农业、文化和旅游等领域开展更多交流合作。

“2021年12月3日，老中铁路正式通车，标志着老挝与中国的互联互通实现新的飞跃，更上一层楼。我们实现了拥有现代化铁路的梦想。”坎葆说，这条铁路是两国互利合作的重要项目，为老挝的社会经济发展开创了新局面。

老中铁路将沿线人民的幸福梦想变为现实。坎葆说，共建“一带一路”倡议让老挝从“陆锁国”变为“陆联国”，实现了本地区互联互通、互利共赢。铁路的开通为老挝民众的出行提供了便利和安全保障，赢得了老挝人民的高度赞誉，“老挝告别了没有火车的时代，我们要利用好铁路，推动老中各部门的合作”。

“在旁听中国两会的过程中，中国政府工作报告和有关中国特色大国外交的内容都是我最关心的。”坎葆说，这是中共二十大后召开的第一次全国两会，也是中国取得疫情防控重大决定性胜利后的第一次全国两会，不仅举国关注，而且举世瞩目。

“我对中国过去十年取得的辉煌成就十分钦佩。”坎葆说，“中国式现代化具有重要的世界意义，启发所有渴望发展的国家，探索如何基于互相尊重、互利共赢，通过实现区域共同繁荣来发展自己，不让任何一个国家掉队。我们要认真研究，把中国实现人民幸福梦想的宝贵经验运用到老挝的发展进程中。”

《 人民日报 》（ 2023年03月07日 04 版）

(责编：白宇、岳弘彬)