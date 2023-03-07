走和平发展道路，是中国式现代化的鲜明特征和必然选择。这条道路不是传统大国崛起的翻版，不是国强必霸的再版，而是造福中国、有利于世界的正道。中国坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展。

有着5000多年历史的中华文明，始终崇尚和平，和平、和睦、和谐的追求深深植根于中华民族的精神世界之中，深深溶化在中国人民的血脉之中。近代中国长期遭受西方列强侵略，战火频仍，中国人民深受其害。中国共产党和中国人民从苦难中走过来，深知和平的珍贵、发展的价值，把促进世界和平与发展视为自己的神圣职责。习近平主席强调，“中国坚持走和平发展道路”，“无论发展到什么程度，中国永远不称霸、永远不搞扩张”。中国将坚持和平发展道路写入宪法，展现了走和平发展道路的坚定决心。

中国不认同“国强必霸”的陈旧逻辑。一些国家在现代化过程中对外侵略、殖民、掠夺，给广大发展中国家人民带来深重苦难，至今仍有个别西方国家大搞霸权主义、强权政治，严重威胁世界和平稳定。中国式现代化不靠对外军事扩张和殖民掠夺，而是弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，与各国合作共赢，推动构建人类命运共同体。新中国成立70多年来，从未主动挑起一次冲突，从未侵占别国一寸土地，从未发动过一场代理人战争，从未参加过任何一个军事集团。英国48家集团俱乐部副主席基思·贝内特指出，中国的现代化通过发展自身来实现，同时帮助他国发展，这与一些国家剥削他国的做法有着本质区别。

作为世界最大的发展中国家，发展始终是中国的第一要务。中国式现代化既独立自主、自力更生，又在对外开放中广泛借鉴和吸收西方现代化进程中的经验，通过激发内生动力与和平利用外部资源相结合的方式来实现国家发展。中国坚持和平发展、开放发展、合作发展、共同发展，继续为广大发展中国家提供力所能及的支持和帮助。与此同时，中国将坚定不移地维护国家主权、安全和发展利益。中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民，也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界进入新的动荡变革期，和平与发展面临严峻挑战。中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，始终坚持维护世界和平、促进共同发展。中国提出共建“一带一路”倡议，打造了广受欢迎的全球公共产品和开放合作的国际合作平台；发起全球发展倡议，得到100多个国家和包括联合国在内的多个国际组织支持；推进落实全球安全倡议，发布《全球安全倡议概念文件》……新加坡总理李显龙表示，一个强大、友好的中国，将为地区和世界带来积极影响，也有利于帮助中小国家实现共同发展。古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多指出，中国坚持走和平发展道路，不仅为自身的现代化建设营造了良好的国际环境，也对人类社会的发展进步产生了重大影响。

无论国际风云如何变幻，中国都将始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，同世界各国人民一道推动构建人类命运共同体，努力为人类和平与发展作出更大贡献。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2023年03月07日 04 版）

(责编：白宇、岳弘彬)