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中国东盟携手提升区域合作（专家解读）

■受访专家：中国社会科学院亚太与全球战略研究院 亚太安全外交研究室主任  张  洁
2023年03月07日06:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　图为在南宁国际会展中心，观众在第十九届中国—东盟博览会农业展参观广西名特优水果。
　　喻湘泉摄（人民视觉）

　　据新加坡《联合早报》网站报道，中国与东盟今年将针对制定“南海行为准则”加快磋商。新一轮磋商开始之前，东盟轮值主席国印度尼西亚外交部部长蕾特诺·马尔苏迪2月22日在雅加达会见了到访的中国外长秦刚。秦刚表示，中方支持东盟战略自主、团结自强，维护东盟中心地位和包容性区域架构，反对集团政治和阵营对抗。

　　越南法文日报《越南邮报》报道称，中国东盟战略伙伴关系互惠互利，在过去30年里双方合作取得显著成效。在中国东盟建立对话关系30周年纪念峰会上，双方正式宣布建立中国东盟全面战略伙伴关系，这一举措有利于和平、安全、稳定、繁荣和可持续发展。

 

　　印尼是东南亚大国，地区影响力不容忽视。近年来，在两国元首战略擘画下，中国和印尼深度对接发展战略，携手应对风险挑战，政治、经济、人文、海上“四轮驱动”合作新格局持续深化，树立了发展中国家命运与共、联合自强、团结合作的典范。

　　今年，印尼担任东盟轮值主席国，对东盟地区议程具有重要引领作用。中国外交部部长秦刚到访印尼，不仅将积极推动中国和印尼的双边关系，还将对中国与东盟合作进程产生积极影响。

　　中国和东盟国家山水相连、血脉相亲。1991年，中国与东盟开启对话进程，揭开合作序幕。30多年来，面对经济全球化深入发展、国际格局深刻演变的历史潮流，双方把握时代机遇，共同维护地区稳定，促进共同发展繁荣。现在，东盟是最成功的区域合作组织之一，在国际地区形势深刻演变的背景下，东盟地位更加重要。中国率先同东盟建立战略伙伴关系，率先加入《东南亚友好合作条约》，率先同东盟商谈建立自贸区，率先明确支持东盟在区域合作中的中心地位，率先公开表示愿意签署《东南亚无核武器区条约》议定书。在东盟各对话伙伴关系中，中国东盟关系最具活力、最富成果。

　　当前，中国东盟全面战略伙伴关系发展势头良好。今年是习近平主席提出建设更为紧密的中国东盟命运共同体、共建“一带一路”倡议10周年，也是中国加入《东南亚友好合作条约》20周年。近年来，在高质量共建“一带一路”、持续推进“五大家园”建设、加快自贸区3.0谈判进程、推动《区域全面经济伙伴关系协定》高质量实施、共同力促“南海行为准则”磋商、连续举办中国东盟博览会等务实合作中，中国东盟双方关系定位实现战略提升，合作不断深化，互信持续增强。

　　中国东盟合作互利共赢、富有活力，惠及双方11国20亿民众。中国东盟合作对亚太地区合作和全球经济增长具有标杆性意义。习近平主席深刻总结中国东盟合作积累的宝贵经验：一是相互尊重，坚守国际关系基本准则；二是合作共赢，走和平发展道路；三是守望相助，践行亲诚惠容理念；四是包容互鉴，共建开放的区域主义。这些经验是中国和东盟的共同财富，为双方发展全面战略伙伴关系奠定了基础、提供了遵循，应该倍加珍惜、长久坚持，并在新的实践中不断丰富和发展。

　　中国坚定支持维护东盟中心地位，支持东盟坚持战略自主、开放包容，不选边站队、不针对第三方，愿同东盟携手应对挑战，共同抵制“脱钩断链”“设垒筑墙”。未来，中国东盟关系要行稳致远，需要做好以下几方面工作：一是互相尊重各自的核心利益，重视双方的安全关切，通过协商的方式解决分歧，达成更多区域合作共识。二是统筹发展与安全，共同实现可持续性发展和可持续性安全。一方面，发展是中国东盟关系的最大公约数，双方应夯实推动区域合作的战略共识；另一方面，双方应妥处安全问题，不仅要协商处理好包括南海问题在内的传统安全问题，还要共同应对包括网络犯罪、水污染、恐怖主义、气候变化危机、灾难救援等非传统安全问题。三是面对域外大国干涉，中国东盟应把握大势、排除干扰、同享机遇、共创繁荣，把全面战略伙伴关系落到实处，朝着构建更为紧密的中国－东盟命运共同体迈出新步伐。      

　　（本报记者  贾平凡采访整理）

(责编：白宇、胡永秋)

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