本报记者 贾平凡

图为在华晨宝马沈阳铁西工厂，生产中的车辆穿过办公区。

新华社记者 杨 青摄

随着中国疫情防控政策优化以及各项经济政策不断落地，外商和外资开始在中国市场加大发力。中国商务部最新数据显示，2023年开年首月，中国实际使用外资金额1276.9亿元，同比增长14.5%，规模稳步上升，结构持续优化，彰显中国依然是外商投资兴业的热土。

全球投资者看好中国优化调整防疫政策后的强劲增长“红利”，相信中国将继续成为全球经济增长的“动力源”，并用实际行动对中国经济投下信任票。中国贸促会最新调查显示，98.2%的受访外资企业和外国商协会对今年中国经济发展前景抱有信心，表示将继续在华投资。这也表明，中国吸引外资和外商青睐中国的“双向奔赴”仍在继续。

持续“加仓”中国

1月18日，中国商务部公布数据显示，2022年中国实际使用外资金额12326.8亿元人民币，按可比口径同比增长6.3%，规模再创历史新高。

2023年开年以来，全球资本以及跨国企业纷至沓来，在中国寻求更多投资机会。2月27日，华南美国商会发布《2023年中国营商环境白皮书》及《2023年华南地区经济情况特别报告》。报告显示，超九成受访企业将中国视为最重要的投资目的地之一，2022年进行在华实际再投资的企业比例达80%。74%的受访企业选择不向中国以外的国家转移投资，没有任何企业完全撤离中国。75%的受访企业计划在2023年进行在华再投资，并预留了183亿美元现金用于未来3到5年再投资。其中，68%的美资企业将继续深耕中国市场。

全球投资者通过“真金白银”的持续“加仓”，为中国经济投下“信任票”。

据德国《南德意志报》网站报道，巴斯夫公司在中国南部投资100亿欧元的一体化工厂去年9月开始投产；今年1月，大众汽车集团宣布将投资超过20亿欧元，与中国一家自动驾驶公司成立合资企业。报道说，荣鼎咨询公司的数据显示，德国企业去年在华投资达到创纪录的75亿欧元。据荣鼎咨询公司统计，主要是大型汽车和化工公司继续向中国市场注入资金。在中国开展业务的还有其他5200家德国企业。

《华尔街日报》报道称，由于看好中国经济长期增长前景和消费市场潜力，多家美国企业纷纷加大对中国市场的布局，扩大在华业务。报道称，麦当劳今年将在中国新开门店900家。报道中同样提到了其他几家美国食品企业，泰森食品公司和荷美尔食品公司都表示未来将在中国开设新工厂。2022年11月，泰森食品对投资者表示，该公司预计2023年投产的6家新工厂中，有一半将位于中国。荷美尔食品首席执行官吉姆·斯尼也表示，该公司计划在2024年继续扩大在中国市场的业务。

美国咖啡巨头星巴克的在华布局同样引人注目。该公司公布的一份资料显示，2023财年第一季度，星巴克中国延续对中国市场的投入，新增开69家门店，进入10个新城市。星巴克临时首席执行官霍华德·舒尔茨还表示，未来3年，星巴克中国还将投资约14.6亿元人民币打造首个专属技术数字创新中心。

“从苹果到大众，首席执行官们陆续重返中国。”美国《华尔街日报》网站近日报道。大众汽车公司高管在1月底2月初访问中国，梅赛德斯—奔驰公司的管理层人员将在3月访问中国，苹果、辉瑞的CEO也计划近期访华。报道称，对一些高管来说，实地考察当地业务并与经理会面是优先事项，而更多人则喜欢会见当地业务合作伙伴和政府官员。

“我们看好中国经济发展前景，将持续增加在华投资。”德国材料制造商科思创公司全球高级副总裁雷焕丽说，中国新能源汽车市场和绿电产业的发展等，让公司看到了商机。中国形成了完备的制造业全产业链，也为公司带来了更多发展机遇。公司未来将持续投资循环经济，践行对中国市场的长期承诺。

看好经济前景

近年来，中国不断完善立法，鼓励和保护外商在华投资各项权益，引发广泛关注。

2020年1月1日起，《中华人民共和国外商投资法》正式施行。今年1月1日，《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》正式生效。西班牙“投资战略”网站报道称，该目录包含了对计划进入中国本地市场的外国投资者予以鼓励的领域清单。目录近年来得到扩大，清单也拉长，包括卫生、体育、养老服务、职业培训和绿色能源等。中国已表明，希望向外国投资者开放其高科技制造业。随着产业清单不断扩大，中国对希望利用其庞大出口市场和全球物流的外国投资者仍然极具吸引力。

中国经济复苏步伐加快，也是外资信心十足的重要原因。

据《日本经济新闻》网站报道，中国国家统计局3月1日发布的数据显示，2月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为52.6%，比上月上升2.5个百分点，继1月以来持续好转，连续两个月高于临界点。

据路透社报道，2月份中国的制造业活动以10多年来最快的速度扩张，超过预期。报道称，全球市场对中国PMI的大惊喜感到振奋，亚洲股市扭转此前跌势、离岸人民币走强、油价上涨。投资者对中国经济前景持更乐观的态度。

据彭博社报道，中国2月经济活动加速，大城市道路出现拥堵，餐厅和商店收入增加。瑞银公布的最新中国消费数据显示，外出就餐、线下购物和娱乐消费额均有所增加。

全球第三大巧克力制造商费列罗深耕中国市场超过20年。近日，费列罗中国区总经理马如城表示，中国是亚洲最重要的市场，一家跨国企业要在亚洲取得成功，就意味着要在中国取得成功。马如城对2023年经济形势感到非常乐观：“过去几年，中国已经证明自己具有坚实的经济基础，这为我们重拾势头，加速发展注入了信心。”

提振全球信心

西班牙“投资战略”网站报道称，中国经济已为2023年的反弹做好准备。中国经济呈“V型”复苏，而且以国内消费作为增长杠杆。这个“亚洲经济火车头”已成为全球各大机构和个人投资者的首选地。

早些时候，国际货币基金组织将其对中国2023年GDP的预测上调至5.2%。国际评级公司惠誉日前预计，中国2023年国内生产总值将增长5.0%，远高于其先前估计的4.1%。美国银行、摩根士丹利分别将今年中国经济增速预期上调到5.5%和5.7%。

不少观察人士和机构认为，中国作为全球经济主要引擎的角色没有改变，期待中国经济在实现高质量发展的同时，为世界经济复苏注入新动能。

“2023年，中国将会成为全球经济增长最重要的‘火车头’。”华南美国商会会长哈利·赛亚丁说。

亚洲开发银行首席经济学家朴之水表示，中国经济恢复将对亚洲经济产生巨大推动作用。中国消费者需求大幅回升，不仅提振各贸易伙伴对华出口，也有利于同中国相连的所有价值链。

法国古典音乐电台刊文称，在当前这个充满不确定因素的时期，有一个话题给法国企业带来了希望：中国经济复苏。2/3的在华法国公司预测2023年中国经济将继续增长。超过一半认定它们的业务活动将增长10%至20%，这让前途显得尤为光明。

据韩联社报道，韩国银行近日发布的一份报告显示，今年中国经济增速有望较去年上升2个百分点，进而可将韩国经济增速抬升0.3个百分点。这主要归因于韩国对华出口和中国访韩游客的增加。

美联储经济师近日发表题为《中国发生的事情不会只影响中国》的一份研究报告估算，假如中国今年的经济增速提高到5%至6%，那么溢出效应有望使世界其他地区的生产总值增加0.5%至0.75%，按年折算相当于大约4000亿至6000亿美元。

据美国石油价格信息社网站近日报道，中国经济加速复苏可能会支撑今年的全球经济增长。2023年，中国国内生产总值预计将增长6.5%，这可能有助于在年底前将全球GDP拉高1个百分点。

(责编：白宇、胡永秋)