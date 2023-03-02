新华社新德里3月2日电（记者胡晓明）当地时间3月2日，外交部长秦刚在新德里出席二十国集团外长会期间会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

秦刚说，在习近平主席和普京总统战略引领下，中俄关系持续健康稳定发展，树立了新型大国关系的新范式，也为促进新兴市场和发展中国家团结合作发挥重要作用。双方要保持各层级交往，密切两国外交部门沟通协调。面对复杂严峻的国际局势，中方愿同包括俄方在内的国际社会一道，共同维护和平安全与发展繁荣，携手构建人类命运共同体。

拉夫罗夫表示，愿同中方落实好两国元首共识，密切高层交往，规划好各领域合作。俄中都是“捍卫《联合国宪章》之友小组”成员，愿同中方加强战略沟通，为国际体系注入更多稳定性。俄方支持并将积极参与全球发展倡议、全球安全倡议，将继续加强双方在上海合作组织、金砖国家等多边框架内的协调合作。

双方还就乌克兰危机交换了意见。秦刚全面阐释了中方基本立场，呼吁共同维护联合国宪章宗旨和原则，支持政治解决危机，反对拱火浇油，反对破坏和谈，反对双重标准，反对制裁施压。秦刚表示，中方支持一切有利于劝和促谈的努力，将继续为此发挥建设性作用。拉夫罗夫赞赏中方客观公正立场和建设性作用，表示俄方对谈判对话始终持开放态度。

双方共同签署了2023年两国外交部磋商计划。

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