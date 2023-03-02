新华社新德里3月2日电（记者胡晓明）当地时间3月2日，外交部长秦刚在新德里出席二十国集团外长会期间同澳大利亚外长黄英贤会见。

秦刚说，中澳要落实好两国领导人巴厘岛会晤重要共识，切实尊重彼此核心利益和重大关切，珍惜呵护双边关系企稳向好的积极势头。两国已重启或恢复外交、经贸等机制性对话磋商，要继续推进各层级对话交流。双方要正确看待并妥善处理分歧，解决好各自合理关切。希望澳方为中国企业赴澳投资兴业提供公平、公正、非歧视的营商环境。

黄英贤预祝中国全国两会圆满成功，表示，良好的澳中关系符合双方共同利益，我愿重申将坚持管理好两国分歧。澳方将共同落实好新一轮澳中外交与战略对话成果，完全赞同恢复两国更多机制性对话。澳中经贸投资合作互惠互利，澳方欢迎中方赴澳投资，将平等对待中国企业。中国是促进世界和平、稳定、繁荣的关键力量，希望中方为解决乌克兰危机发挥重要影响。

秦刚强调，在乌克兰问题上，中国立场的核心就是劝和促谈。中方从一开始就呼吁停火止战，通过外交谈判政治解决危机，将继续为此发挥建设性作用。

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