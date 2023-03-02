人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

秦刚会见德国外长贝尔伯克

2023年03月02日22:05 | 来源：新华网
小字号

　　新华社新德里3月2日电（记者胡晓明）当地时间3月2日，外交部长秦刚在新德里出席二十国集团外长会期间会见德国外长贝尔伯克。

　　秦刚说，中德是重要伙伴，有着广泛共同利益。双方保持密切高层往来和强劲经贸合作，中国连续七年成为德国最大贸易伙伴。回顾过去，中德各领域合作取得丰硕成果的重要原因就是相互尊重、互利共赢。中方愿同德方共同努力，落实好两国领导人重要共识，延续双边关系良好势头，加快重启各领域、各层级交流合作。当前国际局势深刻演变，世界正处于关键时刻。作为维护和平、促进合作的两大力量，中德要共同发挥建设性作用。

　　贝尔伯克表示，德国将继续坚持一个中国政策，愿同中方保持高层交往，深化人文交流。我注意到中方优化调整了防控措施，双方人员往来更加便利，期待尽早访问中国。德方重视中方关于政治解决乌克兰危机的十二点主张，希望中方为解决危机发挥重要影响。

　　秦刚阐述了中方在乌克兰危机问题上的客观公正立场和建设性作用，强调必须坚持政治解决、坚持劝和促谈，有关国家应停止拱火浇油，构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。

(责编：胡永秋、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部