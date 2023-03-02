新华社新德里3月2日电（记者胡晓明）当地时间3月2日，外交部长秦刚在新德里出席二十国集团外长会期间会见德国外长贝尔伯克。

秦刚说，中德是重要伙伴，有着广泛共同利益。双方保持密切高层往来和强劲经贸合作，中国连续七年成为德国最大贸易伙伴。回顾过去，中德各领域合作取得丰硕成果的重要原因就是相互尊重、互利共赢。中方愿同德方共同努力，落实好两国领导人重要共识，延续双边关系良好势头，加快重启各领域、各层级交流合作。当前国际局势深刻演变，世界正处于关键时刻。作为维护和平、促进合作的两大力量，中德要共同发挥建设性作用。

贝尔伯克表示，德国将继续坚持一个中国政策，愿同中方保持高层交往，深化人文交流。我注意到中方优化调整了防控措施，双方人员往来更加便利，期待尽早访问中国。德方重视中方关于政治解决乌克兰危机的十二点主张，希望中方为解决危机发挥重要影响。

秦刚阐述了中方在乌克兰危机问题上的客观公正立场和建设性作用，强调必须坚持政治解决、坚持劝和促谈，有关国家应停止拱火浇油，构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。

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