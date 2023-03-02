美国《华尔街日报》日前发表题为《中国全球大型项目正在坍塌》的文章，在数千个中国在海外援建、承建项目中，挑出厄瓜多尔科卡科多-辛克雷水电站（以下简称辛克雷水电站）等五个大型基础设施建设项目，攻击中国“一带一路”项目存在质量问题。

文章诬称，因中方“施工缺陷”，这些项目出现质量问题，给当地经济发展和民众生活造成负面影响。新华社多路记者实地走访，发现这些指控根本站不住脚，实属讹言惑众。

指控“站不住脚”

辛克雷水电站位于厄瓜多尔首都基多以东150公里，于2010年开工建设，2016年建成发电，装机容量达到1500兆瓦，迄今已安全运行6年多。

这张航拍照片显示的是厄瓜多尔辛克雷水电站的取水结构坝，该坝横跨流经纳波省和苏昆比奥斯省的科卡河。新华社发

《华尔街日报》在文章中援引不具名的政府工程师指认，因中国制造的“钢材劣质”，辛克雷水电站多个涡轮机出现“裂纹”，水电站甚至可能将很快“垮塌”。

记者现场调查发现，所谓“裂纹”，在配水环管的焊接处，第三方机构、德国南德意志集团进行的两次检测均显示，中国钢材质量符合要求，焊接不存在质量问题，其安全运行设计寿命不受任何影响。

2月7日，厄瓜多尔前电力和新能源部长米格尔·卡拉奥拉诺接受新华社记者采访。新华社记者李国荣摄

厄瓜多尔前电力和新能源部长米格尔·卡拉奥拉诺在接受新华社记者采访时说，《华尔街日报》的文章站不住脚，而且明显受到政治驱动。

“有人说这个水电站没用，但它已经为我们提供了近42000千兆瓦时的电力。这篇文章有明显的政治动因，企图损害中国和拉美国家间的关系。”卡拉奥拉诺说。它是厄国内最大的水电站，也是中厄合作的标志性项目。

《华尔街日报》还在文章中炒作辛克雷水电站对周边环境的影响，称位于科卡河上的圣拉斐尔瀑布因水电站而消失。

这张照片显示的是厄瓜多尔辛克雷水电站8个发电机组中的7个。该水电站位于纳波省和苏昆比奥斯省之间。新华社发

据新华社记者了解，厄国家电力公司聘请的瑞士隆巴尔迪咨询公司经调查得出结论，瀑布的消失是自然过程，与水电站大坝建造无关，这个观点也得到了地质学家的认同。

在新华社记者走访中发现，《华尔街日报》文章作者故意曲解当地受访者原意。厄瓜多尔北部圣路易斯村村民阿德里安娜·卡兰萨2012年到2015年在辛克雷水电站项目上工作，是中水电分包公司的一名厨师。文章援引她的只言片语暗示其工作条件苛刻。卡兰萨向记者澄清，当时的工作条件很好，每加班一小时都得到了不错的薪酬。她说，自己怀孕时，中方管理人员和同事“像对待女儿一般”照顾她，产期临近时还让她提前休带薪假。

逐一扯破谎言

《华尔街日报》文章所涉中国海外项目还有巴基斯坦的尼卢姆-杰赫勒姆水电站、乌干达的伊辛巴和卡鲁玛水电站，以及安哥拉的基兰巴新城住宅项目等。新华社记者经采访相关当事方，逐一扯破《华尔街日报》谎言，还原事实真相。

谎言一：巴基斯坦尼卢姆-杰赫勒姆水电站于去年7月关闭，原因是一条通过“山体引水以驱动涡轮机的隧道出现裂缝并存在坍塌风险”，中方施工质量存在问题。

真相：水电站土建工程2018年移交给巴方时，质检报告的评价为“完美”。去年6月巴基斯坦暴发历史性洪水灾害，6、7月发生数次地震，均对项目适应性有一定影响，水电站因此关停。

近日，巴基斯坦水电发展署主席和水电站运营方负责人在接受新华社记者采访时再次肯定中方施工质量。涉及水电站的抢修工程，巴方再次选择了水电站主承建方、中国葛洲坝集团，且双方已于去年8月签订抢修施工合同。

这张拍摄于1月3日的照片显示的是巴基斯坦尼卢姆-杰赫勒姆水电站的一处建筑工地。新华社发

谎言二：因中方“没有建造浮动围栏保护大坝免受水草和其他杂物影响”，乌干达伊辛巴水电站涡轮机堵塞并停电。

真相：水电站进水口设置有金属拦污隔栏，自建成投运以来从未发生因杂物堵塞机组导致停电的事故。

这张拍摄于2月9日的照片显示的是位于乌干达卡永加的伊辛巴水电站开关站。新华社发

谎言三：乌干达卡鲁玛水电站因“墙体裂缝”等建筑缺陷，比原计划2018年12月晚3年完工。

真相：项目未能如期完工是受到购地纠纷、新冠疫情暴发等多重因素影响。工程2016年出现过混凝土裂缝，但并不破坏结构稳定性，中方已及时改进并于2018年修复，工程功能性未受影响，裂缝问题早已解决，并获得业主和监理方认可。

2月4日，在乌干达基里扬东戈，卡鲁玛水电站的职员在水电站主开关站内工作。新华社发

谎言四：安哥拉首都罗安达附近的基兰巴新城住宅项目一期工程完工10年后，许多住户抱怨住房墙体开裂、天花板发霉等问题。

真相：有极个别住户反映房屋存在问题，基本上都是因不合规的装修所致，如不当装修破坏了水电管道等。接受采访的二期工程安哥拉工程师卡洛斯·奥古斯托说，住宅项目施工质量很好，建成的住宅也达到了满入住率。

“一带一路”建设带来巨大福祉

今年是“一带一路”倡议提出10周年。截至今年2月初，中国累计已同151个国家签署合作文件。据世界银行报告，“一带一路”项目如全面落实，可帮助相关国家约4000万人口脱贫。

2022年11月16日，在印度尼西亚万隆，雅万高铁建设者和当地民众观看高速铁路综合检测车行驶在雅万高铁试验段（无人机照片）。新华社发（李培养 摄）

以辛克雷水电站为例，据卡拉奥拉诺介绍，厄瓜多尔在该水电站投入使用后，全国水电供应占总电力供应的比例升至93%；该国石化燃料用量降低，每年节省约13亿美元的进口费用、减少约1800万吨碳排放；国家能源自给能力也得到增强，不再依靠进口，转而开始向哥伦比亚和秘鲁出口能源。

卡兰萨是受雇于辛克雷水电站相关项目的两万名厄瓜多尔员工之一。她告诉新华社记者：“多亏辛克雷水电站，我才有了积蓄。”她的同事格拉谢拉·奎里娜说：“我通常希望能加点班（多挣些钱），我对薪酬很满意。”

对于乌干达来说，电力短缺曾是该国经济增长和工业化的障碍。如今，伊辛巴水电站发电量占乌全国总装机容量的14%。卡鲁玛水电站完工后，乌干达发电能力将在原有基础上提升40%。在这两个项目的带动下，当地社区道路被拓宽，学校和医院也修建了起来。

对于诸如此类的民众反馈和真实数据，《华尔街日报》文章作者选择性失聪失明，故意借题发挥、混淆视听，掩盖其攻击“一带一路”倡议的意图。

2月6日，车辆行驶在肯尼亚内罗毕快速路上。截至2月7日，由中国路桥工程有限责任公司投资开发和建设运营的肯尼亚首都内罗毕快速路累计通行车辆突破1000万辆。新华社记者韩旭摄

赞比亚大学土木工程学讲师丹尼斯·姆瓦巴认为，“一带一路”合作项目是西方抹黑运动的“猎物”，美国媒体用“损害性报道”来达到“黑化”中国的目的。而事实的真相是，“一带一路”倡议下的基础设施建设项目在非洲获得普遍成功，赢得了非洲民众青睐。

在南非金山大学副研究员吉迪恩·希坦加看来，“一带一路”倡议下的项目与非洲大陆的需求高度契合，助力非洲实现了基础设施的革新和发展图景的升级。

阿根廷经济学家巴勃罗·莱温顿指出，中国与西方的投资理念存在巨大差异。“西方投资纯粹是根据收支算计如何营利……而中国更注重实现‘双赢’，提供了不同于一般融资计划的新选项。”

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