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外交部发言人：美方应停止混淆视听、信口开河

2023年03月02日19:44 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月2日电（记者成欣、邵艺博）针对美国国务卿布林肯诬称中国在乌克兰问题上“脚踩两条船”，外交部发言人毛宁2日在例行记者会上答问时表示，中方坚持客观公正立场，致力于劝和促谈，推动危机政治解决。她敦促美方反躬自省，停止混淆视听、信口开河。

　　毛宁表示，在乌克兰问题上，中方坚持客观公正立场，致力于劝和促谈，推动危机政治解决，始终站在和平一边，站在对话一边。

　　“美国一直向乌克兰战场输送致命性武器，还四处煽风点火，散布虚假信息，中方坚决反对。”她说。

　　毛宁指出，美国声称尊重领土主权，却在台湾问题上走边缘、搞突破，违背自身政治承诺，向中国台湾地区出售先进武器；美国说要和平，却在世界各地发动战争，煽动对抗；美国强调要维护国际秩序，却大搞非法单边制裁，将国内法凌驾于国际法之上；美国说要公平竞争，却滥用国家力量无理打压别国企业，践踏国际贸易规则。

　　毛宁说，美方应当反躬自省，停止混淆视听、信口开河、以己度人，切实承担起自身责任，做劝和促谈、缓和局势的事，停止对其他国家说三道四、指手画脚、污蔑抹黑。

(责编：胡永秋、白宇)

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