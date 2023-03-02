新华社北京3月2日电（记者成欣、曹嘉玥）外交部发言人毛宁2日表示，随着中国成功走出新冠疫情大流行，中欧将全面激活各领域对话合作，中欧全面战略伙伴关系和经贸互利合作将迅速回暖升温，为全球繁荣稳定带来更多信心和希望。

近日，德国基尔世界经济研究所发布最新研究报告显示，一旦欧盟选择与中国“脱钩”，即使欧盟建立起新的供应体系，从长远来看，德国的经济产出也会减少1%，每年将损失360亿欧元。

毛宁在当日例行记者会上回答相关提问时表示，德国是中国在欧盟最大经贸伙伴。据德方统计，2022年中德双边贸易额达到2979亿欧元，比2021年增长约21%。中国连续第七年成为德国最重要贸易伙伴。德方领导人多次表示反对任何形式的“脱钩”。

毛宁表示，密切的中德经贸联系也是中欧经贸关系的缩影。2022年，中欧贸易逆势增长5.6%，欧盟对华投资同比增长超90%，中欧班列开行数量再创新高。

“随着中国成功走出新冠疫情大流行，中欧将全面重启各层级面对面交流，全面激活各领域对话合作，中欧全面战略伙伴关系和经贸互利合作将迅速回暖升温，为全球繁荣稳定带来更多信心和希望。”她说。

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