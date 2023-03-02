新华社洛杉矶3月2日电（记者谭晶晶）美国太空探索技术公司的载人“龙”飞船2日凌晨从佛罗里达州发射升空，搭载4名宇航员飞往国际空间站。

美国航天局直播画面显示，“龙”飞船于美国东部时间2日0时34分（北京时间2日13时34分）搭乘“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。随后，飞船与火箭顺利分离，继续飞向国际空间站。按计划，飞船将在美东时间3日1时17分（北京时间3日14时17分）与国际空间站自动对接。

这次任务是载人“龙”飞船第6次为国际空间站运送轮换宇航员。参与这次代号“Crew-6”航天任务的4名宇航员分别是美国宇航员斯蒂芬·鲍恩、沃伦·霍伯格、阿联酋宇航员苏丹·奈亚迪和俄罗斯宇航员安德烈·费佳耶夫。

这次任务原计划于美东时间2月27日1时45分（北京时间2月27日14时45分）实施，但因地面系统故障取消发射。美航天局表示，在对地面系统及数据进行彻底调查后，任务团队明确了故障原因为火箭第一级发动机点火燃料过滤器堵塞。此次发射前，团队已更换过滤器并确认燃料输送管道清洁畅通。

“龙”飞船是美国首个由私营企业建造并运送宇航员往返空间站的载人飞船，也是自美国航天飞机之后首个获美航天局认证的常规运送宇航员往返空间站的新型载人飞船。

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