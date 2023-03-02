新华社新德里3月2日电

加强多边主义 促进全球发展

——在二十国集团外长会第一阶段会议上的发言

外交部长 秦刚

2023年3月2日，印度新德里

苏杰生外长，

各位同事：

感谢印度政府和苏杰生外长周到安排。首先，我代表中国政府，向土耳其和叙利亚地震灾难遇难者表示沉痛哀悼，向遇难者家属和受伤者表示诚挚慰问。

各位同事，

二十国集团是国际经济合作主要论坛。面对当前动荡不安的国际形势和层出不穷的全球性挑战，二十国集团应负起责任，体现担当合作，为促进全球发展繁荣作出贡献。

要践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，遵循以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。

要坚持平等对话、协商一致的合作原则。国际上的事应由大家商量着办，不能搞强权政治、甚至阵营对抗。

要推动全球化健康发展，反对单边主义、保护主义和脱钩断链，确保全球产业链供应链稳定畅通。

要推动更包容、更普惠、更有韧性的全球发展。习近平主席提出的全球发展倡议，为加快落实2030年可持续发展议程提供了新的选择。

各位同事，

我们要落实好巴厘岛峰会成果，百尺竿头，更进一步。

一是加强宏观经济政策协调，维护粮食和能源安全。中方已就此在二十国集团提出倡议。中方是二十国集团成员中落实缓债金额最多的国家，并参与了《共同框架》下有关债务处理，希望多边金融机构和商业债权人积极参与对发展中国家的债务处置。

二是完善全球经济治理，如期完成国际货币基金组织第16轮份额总检查，开展世界银行股权审议。中方支持非盟加入二十国集团，希望二十国集团尽早作出决定。

三是加强国际发展合作。支持联合国可持续发展目标峰会，应对气候变化挑战，落实“昆明－蒙特利尔全球生物多样性框架”。巴厘岛峰会就阻止非法跨境转移废弃物达成共识，应落到实处。

全球发展繁荣离不开和平稳定的国际环境，中方为此提出了全球安全倡议，就政治解决乌克兰危机发布了立场文件。中方将始终站在和平一边，积极劝和促谈，愿发挥建设性作用。

各位同事，

去年10月，中国共产党第二十次全国代表大会决定推进中国式现代化。中国式现代化基于中国实践，又同世界大势高度契合，是走和平发展道路、人与自然和谐共生的现代化，将为中国同世界各国合作提供新的机遇。中国将继续积极参与二十国集团各项议程，为促进世界和平与发展、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

(责编：胡永秋、白宇)