新华社联合国3月1日电（记者王建刚）联合国儿童基金会和国际劳工组织3月1日发布的报告显示，从2016年到2020年，全球15岁以下儿童未能享受关键社会保护的人数新增5000万，使这一人群的总数上升至14.6亿。其中，主要缺失的社会保护是以现金或税收抵免方式支付的儿童福利。

这份题为“十亿儿童的迫切需要：为儿童建立普遍社会保护”的报告显示，在2016年至2020年间，世界上每个地区的儿童和家庭福利覆盖率都有所下降或停滞。在拉丁美洲和加勒比地区，覆盖率从约51%大幅下降到42%。在许多其他地区，覆盖率在低点停滞不前。自2016年以来，在中亚和南亚、东亚和东南亚、撒哈拉以南非洲以及西亚和北非，其覆盖率分别在21%、14%、11%和28%左右。

报告强调，如果不能提供充足的社会保护，儿童容易遭受贫困、疾病、失学和营养不良，并增加童婚和童工的风险。

报告还指出，在全球范围内，儿童生活在极端贫困中的可能性是成年人的两倍，其人数达到约3.56亿。此外，还有10亿儿童生活在多维贫困中，他们无法获得教育、医疗、住房、营养、卫生设施或水。在新冠大流行期间，生活在多维贫困中的儿童增加了15%，逆转了此前在减少儿童贫困方面取得的进展，凸显出对社会保护的迫切需要。

联合国儿基会和国际劳工组织敦促政策制定者采取果断措施，为所有儿童实现普遍社会保护。

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