新华社日内瓦3月1日电（记者陈斌杰）世界贸易组织1日发布报告说，2022年第四季度全球货物贸易增长势头减弱，这一态势可能在2023年第一季度延续。

世贸组织发布的最新一期《货物贸易晴雨表》显示，全球货物贸易景气指数为92.2，低于基准点100，比去年11月发布的96.2略有下降。

各成分指数中，汽车产品指数为105.8，高于趋势水平；出口订单指数为97.4，略低于趋势水平。此外，集装箱运输指数、空运指数、电子元件指数和原材料指数均低于趋势水平并呈下降趋势，这意味着贸易疲软影响到许多行业。

报告显示，2022年第三季度全球货物贸易量同比上升5.6%，前三季度同比上升4.4%。世贸组织认为，随着第四季度增势趋缓，去年全年全球货物贸易实际增速或接近此前预测的3.5%。

根据全球货物贸易景气指数的编制规则，数值100为其基准点。如果某一次指数为100，意味着全球货物贸易增长符合中期趋势预期。指数大于100表示该季度全球货物贸易增长高于预期水平，反之则显示全球货物贸易增长低于预期水平。

世贸组织2016年7月首次发布全球贸易景气指数，通过采集主要经济体的贸易统计数据，就当前世界贸易的短期发展走向提供早期信号，为贸易政策制定者和工商界提供更为及时的国际贸易信息。

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