新华社日内瓦3月1日电（记者聂晓阳）联合国人权理事会2月28日和3月1日连续两天召开高级别会议，纪念《发展权利宣言》（下称《宣言》）通过35周年。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德在会议上表示，《宣言》强调了人作为发展的推动者和最终受益者的核心地位，可持续发展目标只有在每个人都参与的情况下才能真正实现。遗憾的是，发展权作为一项人权还远未获得广泛承认，“现在是时候承认发展权是一项与其他人权同等重要的人权了”。

联合国人权事务高级专员图尔克在致辞中指出，目前2030年议程涵盖的15年期限已经过半，但是这一可持续发展目标的进程已经严重偏离轨道，希望今年9月举行的可持续发展峰会能为推动实现发展权和确保实现可持续发展目标提供重要助力。

阿塞拜疆外交部长巴伊拉莫夫在发言中表示，《宣言》明确将发展权确立为一项人权，联合国人权事务高级专员办公室有责任将发展权纳入更广泛的联合国系统并采取切实措施帮助各国更好地实现这一人权。

联合国开发计划署署长施泰纳在发言中强调，发展权与人类发展密不可分，开辟新的资金来源将是确保发展权得以实现的关键。联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘表示，发展权不仅仅是一个理论概念，是对人类普遍真理的承认，也是一种“行动号召”。推动实现发展权关键在于创造一个让人人免于贫困、饥饿、疾病和压迫并有尊严地生活的环境。

世界卫生组织总干事谭德塞在会上表示，《宣言》明确指出，人民的参与对于实现发展权尤其是健康权至关重要。为了确保发展权的实现，各国有义务相互合作。发展中国家政府间智库组织南方中心高级顾问李月芬在发言中说，《宣言》对于正在经历重要结构转型的当今世界作用重大。在各国努力实施2030年可持续发展议程的背景下，促进、保护和实现发展权至关重要。

1986年12月，联合国大会通过《发展权利宣言》。2022年3月，联合国人权理事会通过决议，决定在2023年联合国人权理事会第52届会议期间举行纪念《发展权利宣言》通过35周年高级别会议。

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