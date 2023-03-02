新华社巴格达3月1日电（记者凡帅帅 董亚雷）联合国秘书长古特雷斯3月1日在巴格达会见伊拉克领导人时强调，联合国支持维护伊拉克安全、稳定以及促进伊拉克可持续发展的努力。

据伊拉克总统府发表的声明，伊拉克总统拉希德与古特雷斯在会谈时讨论了巩固伊拉克安全与稳定的举措、流离失所者及水资源等问题。

拉希德表示，希望与联合国合作解决流离失所者以及水资源问题。他说：“伊拉克是受气候变化影响最严重的国家之一，缺水、干旱和荒漠化给当地人生活带来负面影响，伊拉克寻求获得公平份额的水资源。”

古特雷斯表示，联合国愿为流离失所者提供帮助，并支持维护伊拉克安全与稳定的一切努力。

古特雷斯当天还与伊拉克总理苏达尼举行了会谈。古特雷斯在会谈后的联合记者会上表示，此访旨在强调联合国支持促进伊拉克的和平、可持续发展和人权。古特雷斯呼吁国际社会支持伊拉克应对环境挑战、实现经济多元化。苏达尼表示，伊拉克期待联合国在经济改革、打击腐败和应对气候变化问题等方面提供支持。

这是古特雷斯6年来首次访问伊拉克，他上次访问伊拉克是在2017年。

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