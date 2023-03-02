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老挝总理：不断提升中老铁路综合效能

2023年03月02日08:19 | 来源：新华网
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　　新华社万象3月1日电（记者章建华）老挝政府总理宋赛·西潘敦日前在主持中老铁路与经济发展交流会时表示，要不断提升铁路综合效能，切实服务老中命运共同体建设大局。

　　宋赛说，老中铁路助力老挝发展、造福当地民众、服务地区联通，国内国际综合效益日益显现。各部门各地方要做好下阶段铁路运维，加快沿线开发，拓展区域联通，不断提升铁路综合效能，切实服务老中命运共同体建设大局。

　　中国驻老挝大使姜再冬表示，宋赛总理亲自主持中老铁路与经济发展交流会，充分体现了老挝政府对用好中老铁路、促进双边合作、带动老挝发展的高度重视。希望双方以此为契机，推动中老铁路实现高质量发展。

　　中老铁路与经济发展交流会2月27日在老挝首都万象举行。老中铁路有限公司董事长鞠国江在交流会上介绍，中老铁路老挝段客货运输量质齐升、超出预期，累计已发送旅客182.94万人，货物288.77万吨，货物品名从开通初期的100余种拓展到2000余种，有力支持老挝经济社会和中老合作发展。

　　老挝公共工程与运输部在会上表示，老中铁路极大便利民众出行，促进商品生产出口，吸引大量游客访老，取得经济社会效益双丰收。老方主管部门将继续牵头协调各部门各地方，确保铁路安全顺畅运营。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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