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法国电子商务快速增长

本报记者  刘玲玲
2023年03月02日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　法国电子商务和远程销售联合会近日发布的一份报告显示，2022年法国电子商务市场取得不俗成绩，电子商务交易额达到1469亿欧元，较2021年增长了13.8%。报告认为，网购受到越来越多法国人的青睐，拥有巨大的活力和增长潜力。

　　报告说，2022年法国消费者在互联网上进行了23亿笔交易，同比增长6.5%。电商营业额的增长主要来自运输、旅游和休闲等服务行业的快速增长，服务行业线上交易额较2021年增长36%。法国电子商务和远程销售联合会总代表马克·洛利维耶指出，预计2025年法国电商市场的交易额将达到2000亿欧元。

　　法国大多数零售业巨头都拥有线上平台。疫情期间，一些传统零售商进一步完善线上销售平台，推出一系列优惠措施吸引顾客，如送货到家、线上购买可享折扣优惠等。为满足新的消费需求，更多实体零售商加快数字化转型，开设线上下单、远程配送或到店取货等业务。法国电子商务和远程销售联合会的统计数据显示，过去一年，电子商务在零售店产品销售中的份额约为12.5%，活跃商家线上站点数量增加了5%，一年内新增站点超过1万个。

　　法国民众对二手商品的关注度增加，推动了二手商品电子商务的发展。法国邮政集团旗下的物流公司对网络购物客户进行的一项研究表明，法国人每年购买二手商品的频率为12.8次，在欧洲地区排名靠前。

　　法国电子商务和远程销售联合会报告也表明，法国最受欢迎的三大在线购物网站是亚马逊，以及二手商品交易网站Leboncoin和Vinted。这两家二手商品网站每天访问量达1100万人次。数据还显示，超过80%的法国网购客户购买过二手商品，或在网上转售过此类商品。这一市场需求也助力法国电子商务持续蓬勃发展。

　　（本报巴黎3月1日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年03月02日 17 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

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