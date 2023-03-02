本报记者 张志文

2023年海湾食品展日前在阿联酋迪拜举行，来自全球125个国家和地区的5000余家企业携超过10万种新产品参展。展会期间，与会嘉宾围绕粮食可持续生产、粮食安全与价值链合作、促进全球食品贸易等话题进行了交流。

作为全球规模最大的食品行业展会之一，海湾食品展已举办28届。本届展会较往届规模更大，展区面积超过10万平方米。海湾食品展主办方、迪拜世界贸易中心会展事务副主席马克·纳皮尔对本报记者表示，全球会展业对推动世界经济复苏和增长发挥着至关重要的作用。

本届展会致力于推动全球食品行业朝着可持续生产与消费方向转变。绿色、有机产品成为很多企业布展的主题，多家世界知名食品公司带来了最新开发的有机食品。参观者可以在展台前了解产品的生产流程。展会期间，主办方还颁发了海湾食品展绿色奖，表彰为推动实现全球食品行业绿色和可持续发展作出贡献的年度杰出代表。

数字化也是食品行业发展的一大趋势。在阿联酋阿布扎比食品集散中心展台，集中展示了一站式食品批发和物流生态系统。全球市场调研机构欧睿国际的分析师易卜拉欣认为，食品行业对数字平台的需求正在增加，为零售商和数字初创企业提供了机遇。

尼泊尔、亚美尼亚、柬埔寨和伊拉克等国的企业今年首次参展。“越来越多的国家重视粮食安全，希望通过创新解决方案，获取更健康、更有营养的食物，并减少对环境的影响。”纳皮尔介绍，阿联酋正通过扩大果蔬的本地化种植规模、实施餐饮企业零浪费战略等，推动食品行业实现绿色和可持续发展。海湾新闻网指出，随着土地、能源和水变得越来越稀缺，各国迫切需要优先考虑可持续农业生产和分配。

本届展会专门设置了中国馆。走进中国馆，红彤彤的辣椒粉和甜椒粉摆满展架，各式食品包装材料琳琅满目……前来洽谈沟通的客商络绎不绝，很多展位上的工作人员忙个不停。“今天一上午我们与来自阿联酋、墨西哥、南非等地的20多位新客商进行了洽谈，他们都对中国产品很感兴趣。”山东一家食品公司市场经理夏侯柏春对本报记者说。

在一家中国干果企业展台前，伊拉克哈拉斯农产品公司的贸易代表艾哈迈德·纳扎德·马哈茂德正在与展商进行交流，他计划在这次展会上为公司洽谈采购中国葵花籽。马哈茂德说，中国的葵花籽质量在全球享有盛名，在伊拉克等中东市场很受欢迎。纳皮尔表示，随着中国与中东地区的经贸联系日益密切，中国企业通过各类展会积极参与全球贸易，中国品牌在全球知名度和认可度不断提升。

不少国际展商将目光投向中国市场，希望借助展会进一步拓展向中国出口的渠道。阿联酋远方贸易有限公司负责人苏拉杰·高塔姆对记者说，中国是全球最大的食品消费市场之一，近年来中国年轻消费群体不断壮大，为包括阿联酋在内的中东地区企业提供了重要商机。

（本报迪拜3月1日电）

《 人民日报 》（ 2023年03月02日 17 版）

(责编：牛镛、杨光宇)