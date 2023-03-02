郑载兴

为了有效应对各类安全挑战，亚太国家必须坚持开放包容，坚持多边主义，通过对话合作来化解分歧，而不应追求自身绝对安全，不应扩张具有排他性的军事安全同盟

北约秘书长斯托尔滕贝格不久前到访韩国和日本，试图通过渲染地区紧张局势来强化北约和亚太国家的联系，甚至要打造“亚太版北约”。北约的这一企图有导致军备竞赛的危险，将给地区安全稳定造成威胁。

北约是二战以后美国为了搞集团对抗而主导成立的军事同盟，具有鲜明的排他性。如今，冷战虽早已结束，北约却依然存在，并不断与政治理念和政治制度不同的国家产生矛盾对立。北约持续扩大在欧洲军事和安保领域的影响力，连续推动多轮东扩，激化了同俄罗斯的矛盾，对乌克兰危机的产生负有不可推卸的责任。

近年来，美国及其主导的北约在亚太地区动作频频，试图主导地区安全架构。北约本是域外组织，却肆意制造“中国威胁”，试图将自身影响力延伸到亚太地区，甚至要推动“北约全球化”。特别是乌克兰危机发生后，北约在亚太地区制造紧张气氛，试图同美国的亚太盟友建立新的安保联盟，构筑“亚太版北约”。中国已经发出警告，强调亚太不欢迎冷战思维、阵营对抗，北约应当深刻反思其为欧洲安全到底发挥了什么作用，不要搞乱了欧洲，还企图搞乱亚太和世界。

当前，美国正通过“五眼联盟”、美日印澳“四边机制”、美英澳三边安全伙伴关系、“印太经济框架”等加大对中国的施压，并推动将北约引入亚太。亚洲国家如果配合美国的相关举动，同北约在地区形成新的安保联盟，将导致地区格局向“新冷战”方向演变，安全风险将明显增加。北约将触角伸向亚太，也不利于朝鲜半岛和平稳定。

中国积极促进世界多极化，致力于推动构建人类命运共同体、构建新型国际关系。在处理同周边国家关系时，中国坚持亲诚惠容和与邻为善、以邻为伴周边外交方针，主动深化同周边国家友好互信和利益融合。在中国看来，美国及其盟友标榜维护所谓“以规则为基础的国际秩序”，实质上只是为了维护自身利益。中国始终反对在亚太地区打造各类小圈子，强调各方应坚持真正的多边主义。

当前，亚太地区和平稳定面临新形势。为了有效应对各类安全挑战，包括有效维护朝鲜半岛和平稳定，亚太国家必须坚持开放包容，坚持多边主义，通过对话合作来化解分歧，而不应追求自身绝对安全，不应扩张具有排他性的军事安全同盟。

（作者为韩国世宗研究所安全战略研究室室长兼中国研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2023年03月02日 17 版）

(责编：牛镛、杨光宇)