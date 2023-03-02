本报记者 李志伟 周卓斌 谢亚宏 张梦旭

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美国资深调查记者西摩·赫什披露“北溪”管道爆炸事件细节后，近来又有更多报道和言论支持赫什的说法。多国人士表示，“北溪”管道爆炸事件产生重大负面影响，必须进行客观公正调查，尽快还原事件真相，维护重大跨国基础设施安全，维护地区和世界的和平安宁。

近日，联合国安理会就“北溪”管道爆炸事件及其后续调查情况举行会议。联合国负责政治事务的副秘书长罗斯玛丽·迪卡洛在发言中表示，不管该事件为何发生，其造成的后果已成为俄乌冲突所引发的诸多风险之一。

“破坏‘北溪’管道的行为打开了潘多拉魔盒”

“北溪—1”管道东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国卢布明，再经德国境内两条管道连接起德国各地及其他欧洲国家天然气管网，是俄罗斯对欧洲主要输气管道。“北溪—2”管道与“北溪—1”基本平行，尚未投入使用。

2022年9月底，“北溪—1”和“北溪—2”管道位于瑞典和丹麦附近海域的部分出现4处泄漏点。瑞典测量站曾在管道发生泄漏海域探测到强烈的水下爆炸，各方普遍认为这一事件系“蓄意破坏”。俄罗斯多次呼吁共同调查，但遭西方国家拒绝。

日前，美国资深调查记者西摩·赫什在其博客文章中援引知情人士的话说，2022年6月，北约举行“波罗的海行动”年度军事演习期间，美国海军潜水员在“北溪”管道上安放了远程遥控炸弹。同年9月26日，挪威军机投下声呐浮标引爆炸弹，破坏了“北溪—1”和“北溪—2”4条管线中的3条。赫什是美国资深调查记者，曾报道美军在越南战争中制造美莱村大屠杀，还曾曝光美军在伊拉克阿布格里卜监狱虐囚丑闻。

匈牙利外长西雅尔多2月27日表示，“北溪”天然气管道爆炸是欧洲地区重要的基础设施首次遭到攻击，应该被视为恐怖袭击事件。匈方支持对事件进行全面、深入、系统和详细的调查，让国际社会了解真相。他表示，联合国应该成为“北溪”管道爆炸事件调查的重要机制和平台。

“破坏‘北溪’管道的性质十分严重。”意大利欧洲问题研究中心高级能源经济分析师、能源问题专家德莫斯特内斯·弗洛罗斯表示，管道的部分所有权属于多个欧盟国家，这不仅仅是针对俄罗斯的攻击行为。在政治上，“北溪”管道遭破坏意味着北约内部发生了矛盾冲突。

芬兰《赫尔辛基时报》认为，赫什的调查报道意义重大。“北溪”天然气管道爆炸事件造成了巨大的环境和社会后果，包括德国在内的多个欧洲国家工业遭受巨大损失，欧洲能源价格飙升。

俄罗斯外长拉夫罗夫表示，西方国家就“北溪”管道爆炸事件向俄方撒谎。俄国家杜马国际事务委员会主席斯卢茨基说，赫什的报道内容详实，应该成为独立国际调查的基础。俄罗斯《莫斯科晚报》网站的文章表示：“破坏‘北溪’管道的行为打开了潘多拉魔盒，因为全球海底存在大量基础设施，开启这种先例十分危险。”

“这是违反国际法的恐怖主义行为，应受到国际法庭审判”

美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯在接受英国媒体采访时表示，美国希望向欧洲出售更多天然气，毫不掩饰地视“北溪”天然气管道为威胁，并将其视为北约扩大军事同盟和推进战略目标过程中的“绊脚石”，“美国用零和思维看待世界，将正常贸易军事化。”

欧洲议会议员米克·华莱士表示，出于战略原因，美方一直想破坏俄欧在能源等方面的紧密联系。对“北溪”管道的破坏，就是为了彻底切断俄罗斯与德国等欧洲国家的经济联系。

法国前国防部、内政部顾问阿兰·科尔维斯认为，从政治和经济角度来看，美国都是这次事件的主要受益者，“美国的目的是通过这次事件遏制德国，同时可以更好地拉拢欧洲国家”。

欧洲议会议员古纳尔·贝克表示，破坏“北溪”管道是为了不让俄罗斯与欧洲其他国家开展经济合作。西方国家根本无意公开调查天然气管道遭破坏事件。

奥地利前外长卡琳·克奈斯尔表示，自2018年起，美国就下决心用各种方式让“北溪”天然气管道永远无法运营，选择炸毁管道的方式令人震惊。“这是违反国际法的恐怖主义行为，应受到国际法庭审判。”

俄罗斯的美国政治问题分析师安德鲁·科里博克表示，美国高级官员早已公开威胁要破坏“北溪”管道。“北溪”管道被毁后，德国与俄罗斯互惠互利的战略合作受到严重影响，美国能源公司却能从对欧盟的高价能源出口中获得巨额利润，因此美国有充分动机破坏“北溪”管道。

“事件的严重性前所未闻，美国应对披露的内容做出可信回应”

对于赫什的披露，美国不少主流媒体视而不见。美国全美拉美裔记者协会创始人胡安·冈萨雷斯表示，“北溪”管道爆炸事件发生后，美国媒体与国会对这件事情缺乏关注，“媒体似乎一点也不感兴趣，不想知道那里发生了什么，美国国会也没有人就此提出质询”。

加拿大《西部标准报》网站报道说，赫什发布调查报道后，鲜有北美媒体联系赫什跟进报道。赫什日前在接受该媒体专访时表示，在俄乌冲突中，美国政府毫不在乎德国和其他西欧国家利益，“美国在爆炸事件中的所作所为，可能反噬其团结北约的意图”。

意大利独立记者马泰奥·格拉齐斯表示，“北溪”天然气管道被毁对地缘政治造成冲击，严重威胁国际秩序稳定，性质十分恶劣。如果赫什披露的内容属实，说明美国已经开始针对欧洲盟友展开攻击。“事件的严重性前所未闻，美国应对披露的内容做出可信回应。但令人惊讶的是，这份调查报告却遭到西方媒体的刻意忽略。”

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，相关破坏行为应该被定性为针对欧洲大陆至关重要的能源基础设施的恐怖主义行为，“有必要对此进行透明和彻底的调查，但西方国家十分消极，这无助于查明真相”。

意大利新丝路促进会会长弗朗切斯科·马林焦表示，如果赫什的披露属实，这就是一次美国针对盟国的战争行为，是近期国际关系中令人十分震惊的一幕。国际社会应对此予以高度关注，并就此展开独立调查，查明管道遭破坏的原委并对外公布。“知情是一种权利，应该把这个权利还给国际社会，让人们知道现在都发生了什么。”

杰弗里·萨克斯2月21日受邀向联合国安理会通报“北溪”天然气管道爆炸事件时表示，“北溪”管道遭破坏是“国际恐怖主义事件”，对和平构成威胁。安理会有责任找出肇事者以伸张国际正义，为受害者寻求补偿，避免此类事件再次发生。萨克斯说，美方声称赫什披露的内容“完全虚假”，却未提供任何证伪的信息，也未提供其他可信解释。“鉴于事件关乎全球安全，安理会应要求相关国家立即将调查结果提交安理会。”

（本报华盛顿、伦敦、罗马、北京3月1日电）

《 人民日报 》（ 2023年03月02日 17 版）

(责编：牛镛、杨光宇)