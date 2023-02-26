人民网曼谷2月26日电 （记者孙广勇）2月25日，泰国孔敬大学孔子学院中方院长张家政一行赴孔敬市政府越甘学校观摩“体验汉语·品味中国文化”汉语营活动。受邀参加该活动的还有孔敬市副市长、孔敬市部分学校领导等。

汉语营开幕式上，孔敬市副市长蒙特里致辞祝贺越甘学校开展“体验汉语·品味中国文化”汉语营活动。他表示，学习汉语非常重要，希望越来越多的泰国人能够学会中文这个美妙动听的语言，并预祝活动取得圆满成功。张家政院长在致辞中表示，感谢副市长与越甘学校校领导的盛邀，感谢孔敬市政府和所属学校对中文教学的重视。孔敬大学孔子学院将尽全力满足孔敬市的中文教学和培训需求，助推该市中文教学发展，促进中泰文化交流。

致辞结束后，“体验汉语·品味中国文化”活动正式开始。越甘中学的学生为到场嘉宾和师生表演了具有中国元素的武术、舞蹈，合唱了耳熟能详的中国经典歌曲，赢得了现场雷鸣般的掌声。

此外，张家政院长与蒙特里副市长就孔院和孔敬市政府关于本土教师和公务员培训，市政府所属学校中文教学支持等进行简要交流。

孔敬市政府越甘学校是一所以中文教育为特色的学校。自2018年起，该校就已经实现了全体学生必修中文课，该校汉语教学负责人洪绍玲老师作为泰国一线中文教育工作者，为该校中文教育做出了卓越的贡献，其与中文和泰国中文教育的故事还登上了中国媒体。此次活动进一步夯实了孔敬大学孔子学院与越甘学校的携手合作。

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