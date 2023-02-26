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专访：RCEP为菲律宾带来合作共赢新机遇——访菲律宾总统对华贸易、投资和旅游特使许智钧

2023年02月26日13:06 | 来源：新华网
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新华社马尼拉2月26日电 专访：RCEP为菲律宾带来合作共赢新机遇——访菲律宾总统对华贸易、投资和旅游特使许智钧

新华社记者闫洁 杨云起

菲律宾总统对华贸易、投资和旅游特使许智钧日前接受新华社记者专访时表示，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）将为菲律宾经济复苏和发展带来合作共赢新机遇。

菲律宾国会参议院21日批准RCEP核准书，为协定在菲律宾正式生效扫清国内最后一道障碍。许智钧表示，这为菲律宾打开一扇全新的“竞争之门”，一方面将有利于当地农业、服务业和旅游业等领域的发展，另一方面也将有效激发本土企业自主创新活力，带动新产业和新动能出现。他说，RCEP各成员互利共赢，共同推动形成更大市场，让消费者以更实惠价格获得更多产品。

许智钧说，菲律宾应借RCEP东风，充分发掘自身地理位置优势，尝试打造亚洲区域物流中心。此外，RCEP在菲律宾正式生效有助于其成为理想的制造业中心和更具吸引力的投资目的地。

他表示，中国是区域经济合作的重要参与方。在RCEP框架下，菲律宾与中国的经贸合作将迎来共赢新机遇，有望获得更有利的中国市场准入安排，并在制造业、农业等领域吸引更多外来投资。

RCEP现有15个成员国，包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰5国以及东盟10国，从人口数量、经济体量、贸易总额三方面看，均占全球总量的约30%。2022年1月1日生效以来，RCEP的政策红利不断释放，成为世界经济增长的重要亮点。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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