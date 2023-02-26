新华社北京2月26日电 日前，全国政协副主席，中俄友好、和平与发展委员会中方主席夏宝龙在北京会见委员会俄方主席季托夫。

双方共同总结了委员会近年来的工作，强调委员会要全面落实中俄元首重要共识，推动两国民间友好交流与合作取得更多成果。

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