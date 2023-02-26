2月24日，在位于纽约的联合国总部，中国常驻联合国代表团临时代办戴兵在安理会乌克兰问题公开会上发言，阐述中方关于政治解决乌克兰危机的立场。新华社记者 谢锷 摄

新华社联合国2月24日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵24日在安理会乌克兰问题公开会上发言，阐述中方关于政治解决乌克兰危机的立场。

戴兵说，中国24日发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件。中方始终立足是非曲直，恪守客观公正，愿继续为缓和局势、化解危机发挥负责任、建设性的作用。

戴兵强调，处理和解决国际争端，必须遵循公认的国际法，包括联合国宪章的宗旨和原则。各国主权、独立和领土完整都应得到切实保障。遵守公认的国际法和国际关系基本准则事关国际体系稳定和国际公平正义，国际法应当得到平等统一适用。有的国家在乌克兰问题上强调主权和领土完整，同时却在公然干涉别国内政，破坏别国主权和领土完整。这是赤裸裸的双重标准。

戴兵表示，推动政治解决乌克兰问题，应当谋求共同安全。安全不是某些国家独享的专利。一国的安全不能以损害他国安全为代价，强化甚至扩张军事集团只会损害地区安全，更带不来和平。俄罗斯、乌克兰和欧洲各国都是搬不走的邻居。实现欧洲长治久安，必须摒弃冷战思维和阵营对抗，重视和解决各国合理安全关切，构建均衡、有效、可持续的地区安全架构。

戴兵指出，冲突没有赢家，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路。国际社会要以最大的紧迫感劝和促谈，努力为重启谈判创造条件，提供平台。让冲突当事方重新坐到谈判桌旁虽然不易，却是朝着政治解决迈出的第一步。中方呼吁俄罗斯、乌克兰不设前提地重开谈判。乌克兰不是大国角力的竞技场，任何一方都不应以牺牲乌克兰人民为代价从冲突中渔利。

戴兵说，任何情况下都要守好核安全红线。核武器用不得，核战争打不得。面对乌克兰危机可能引发冲突升级的风险，大国承担着特殊重要责任，必须保持沟通协调，全力防止出现核危机。国际社会应当共同反对武装攻击核电站等和平核设施，确保核安全公约等得到严格遵守，支持国际原子能机构为促进和平核设施的安全安保发挥建设性作用。

戴兵说，要积极妥善应对加剧的人道危机。国际人道法是冲突局势下必须严格遵守的行为准则。相关方要避免袭击平民和民用设施，保护妇女儿童等弱势群体安全，保障人道准入，尊重战俘的基本权利。国际社会要加大人道援助，帮助修复民用基础设施，保障难民和流离失所者的基本生活，防止出现更大规模的人道主义危机。同时，人道行动应切实遵守中立、公正原则，防止政治化。

戴兵强调，要努力管控危机的外溢影响。有关方实施单边制裁、极限施压，不但解决不了问题，反而破坏全球产业链供应链稳定，加剧全球粮食、能源、金融危机。希望有关方面采取负责任的行动，停止滥施单边制裁和“长臂管辖”。黑海粮食倡议和联合国同俄罗斯签署的关于粮食化肥出口的备忘录，对保障全球粮食安全具有重要意义，应得到全面、均衡、有效执行。

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