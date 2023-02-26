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埃塞俄比亚官员：期待更多中国企业赴埃塞投资

2023年02月26日08:38 | 来源：新华网
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新华社北京2月25日电（记者马卓言、邵艺博）埃塞俄比亚-中国高级别投资论坛25日在北京举行。会上多位埃塞俄比亚官员表示，埃塞看好中国市场发展潜力，期待更多中国企业赴埃塞投资兴业。

埃塞俄比亚财政部部长艾哈迈德·希德表示，埃塞和中国是全面战略合作伙伴，两国友谊历久弥坚。中国的一系列开放政策为埃塞产品进入中国市场提供了便利，中国市场的巨大潜力给埃塞经济社会发展带来了重要机遇。

由中国企业承建的亚吉铁路连接埃塞俄比亚和吉布提，是非洲第一条跨国电气化铁路。以亚吉铁路为例，艾哈迈德·希德说，中国企业为埃塞交通、能源等领域发展作出重要贡献，不仅为埃塞人民带来福祉，也帮助将埃塞打造成为一个具有竞争力和吸引力的外商投资目的地。

埃塞俄比亚投资署署长蕾丽莎·内姆表示，在两国元首引领下，埃塞同中国关系不断加深，双边合作成果丰硕。目前已经有上千家中国企业在埃塞俄比亚投资运营，为当地创造了数以万计的就业岗位，有力推动了当地经济社会发展。

埃塞俄比亚央行行长马莫·米赫拉图说，埃塞近几年经济迅猛发展离不开中国政府和企业的大力支持。埃塞政府将完善相关政策，有力保障中国企业在埃塞的合法权益，持续改善营商环境，全方位、多角度深化两国经贸关系。

“埃塞俄比亚是中非合作论坛和‘一带一路’倡议的积极参与者，将继续为推动非中合作发挥重要作用。”艾哈迈德·希德说，“埃塞俄比亚的国门永远向大家敞开。”

(责编：艾雯、徐祥丽)

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