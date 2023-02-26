任何一个国家都有自己发展的权利，如果不把发展权作为必要的人权来看待的话，世界就不可能解决相应的问题，不能够实现真正的和平。中方提出的共建“一带一路”倡议为各国带来发展可能性，同时也为我们讨论解决人类面临的共同问题提供了非常有利的条件，中国坚定支持的经济全球化是基于和平和包容性原则的全球化。

——巴西里约热内卢州立大学经济学系教授伊莱亚斯·贾布尔

全球安全倡议辩证看待世界，认为当今世界既充满挑战，也充满希望。我们深信和平发展、合作共赢的历史潮流不可阻挡，致力于以中国智慧、中国方案、中国力量，为应对全球安全困境作出应有贡献。

——中国国际问题研究院、国际战略研究所所长朱中博

我认为与中国的合作至关重要，能够推动构建更加公正合理的国际治理体系建设。各国需要携手并肩开展合作，更好地控制国际安全风险，以合适方式找到非传统安全的合作领域，并以一种谨慎、循序渐进的方式，一步步推动建设更加公正公平的国际经济和政治秩序。在国际金融体系领域，中国也不断推动支付工具以及国际交易方式多样化，为国际金融稳定提供更多的保障。

——俄罗斯瓦尔代国际辩论俱乐部项目主任伊万·季莫菲耶夫

全球安全倡议回应了国际社会维护世界和平、防止冲突战争的迫切需要，顺应了世界各国坚持多边主义、维护国际团结的共同追求，响应了各国人民共克时艰、携手开创疫情之后美好世界的普遍愿望，在坚持共同、综合、合作、可持续安全观的基础上，进一步推动构建均衡有效可持续的安全架构，为消弭国际冲突根源、实现世界长治久安提供了新的指引。

——中国国防大学国际防务学院院长徐辉

在过去的十年中，我见证了中国在国际关系的理论和实践中若干项创新的举措。在非传统安全领域，我们也需要中国倡议。中国正在积极地发挥自身作用，推动解决国际安全问题，中国的出发点并不是对抗或者削弱其他国家的力量，而是在不同国家之间形成共识。

——中俄友好、和平与发展委员会专家理事会俄方主席尤里·塔夫罗夫斯基

现在探讨全球的传统安全问题恰逢其时，这是很多国家在外交中遇到的一个难题，也是巨大的挑战。全球安全倡议为维护全球安全稳定提供了新机遇，既坚持尊重各国主权、领土完整，也考虑到各国对安全的不同诉求。

——美国政治风险咨询公司欧亚集团主席克利夫·库普坎

《 人民日报 》（ 2023年02月26日 07 版）

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