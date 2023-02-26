杰弗里·萨克斯

“北溪”天然气管道爆炸事件构成国际恐怖主义行为，对国际和平造成了威胁。联合国安理会有责任开展国际调查，将肇事者绳之以法

当地时间2月21日，联合国安理会就“北溪”天然气管道遭破坏事件及其后续调查情况举行公开会议，我在会上作了视频发言。我认为，2022年9月26日发生的“北溪”天然气管道爆炸事件构成国际恐怖主义行为，对国际和平造成了威胁。联合国安理会有责任开展国际调查，将肇事者绳之以法，为受损方寻求赔偿，并防止此类事件再次发生。

“北溪”天然气管道爆炸事件的后果是十分严重的。该事件造成与管道本身相关的巨大经济损失，同时也表明海底互联网电缆、国际天然气和氢气管道、跨界电力传输系统、海上风力发电场等国际基础设施面临的威胁在加剧。全球实现能源绿色转型需要大量国际基础设施，各国都希望确保其基础设施不会遭到第三方破坏。一些欧洲国家近期已经对其海上基础设施的安全表示担忧。有鉴于此，联合国安理会对“北溪”天然气管道爆炸事件进行调查应是一项全球优先事项。

破坏“北溪”天然气管道需要精密计划、专业知识和技术能力。“北溪”天然气管道堪称工程奇迹，每段管道都是超过4厘米厚的轧制钢管，管道内径为1.15米，管道被包裹在10.9厘米厚的混凝土中。每段混凝土包裹管的重量达到了24吨。“北溪”天然气管道位于海底深处，要在70米到90米深的海底摧毁一条由混凝土包裹的重型轧钢管道，需要相当先进的炸药运输、潜水安装炸药和引爆技术。要在丹麦和瑞典的专属经济区做到这一点并不被发现，进一步增加了相关操作的复杂性。正如一些国家的官员所指出的，相关行为一定是由国家行为体实施的。

只有少数国家行为体具备破坏“北溪”天然气管道的技术能力和进入波罗的海的途径。《华盛顿邮报》近日报道指出，北约国家情报机构私下得出结论，没有任何证据表明俄罗斯实施了相关行动。这也符合一个基本事实，即俄罗斯没有明显的动机在其自己的关键基础设施上实施这种恐怖主义行为。事实上，俄罗斯可能为修复管道承担相当大的费用。

据报道，丹麦、德国和瑞典已对该事件进行了调查。这些国家想必已对相关情况有一定了解。尤其是瑞典，其潜水员调查了爆炸现场。然而，瑞典并没有在全球范围内分享这些信息。瑞典拒绝与俄罗斯分享调查结果，并拒绝与丹麦和德国进行联合调查。为了维护世界和平，联合国安理会应该要求这些国家立即将调查结果提交给安理会。

迄今只有美国调查记者西摩·赫什根据一位不愿透露姓名的知情人提供的信息，对“北溪”天然气管道爆炸事件进行过详细讲述。据赫什报道，“北溪”天然气管道遭遇爆炸是美国军方在总统拜登授意下实施的。美国政府称赫什的说法“完全虚假”，但没有提供任何与赫什的说法相矛盾的信息，也没有提供任何替代性解释。

美国高级官员在“北溪”天然气管道爆炸事件前后发表的声明，表明了美国对该天然气管道的敌意。2022年1月，美国副国务卿纽兰在推特上写道，如果俄罗斯对乌克兰发起军事行动,“北溪—2”天然气管道项目将“不会向前推进”。同年2月7日，美国总统拜登表示：“如果俄罗斯发动进攻，那么‘北溪—2’管道将不复存在，我们将终结它。”当记者问及他将如何做到这一点时，他回答说：“我向你保证我们能够做到。”2022年9月30日，在管道遭到破坏后，美国国务卿布林肯立即宣布“这是一次巨大的机会”，可以一劳永逸地消除对俄罗斯能源的依赖。今年1月，纽兰告诉美国联邦参议员克鲁兹：“我认为美国政府非常高兴地知道，正如你喜欢说的那样，‘北溪—2’现在成了躺在海底的一堆废铁。”

面对国际恐怖主义事件，这样的话根本不合适。我希望美国与安理会所有其他成员一起谴责这一令人发指的国际恐怖主义行为，并共同参与由联合国安理会牵头的对这一国际罪行的紧急调查，以确定真相。真相尚未为世人所知，但它是可以被发现的。

世界比以往任何时候都更加依赖联合国安理会来阻止战争。只有联合国安理会常任理事国在外交上共同努力解决全球危机，世界才会更加安全。联合国安理会是维护和平的关键场所，我们比以往任何时候都更需要一个健康、运作良好的联合国安理会来履行联合国宪章赋予它的使命。

在各国的共同支持下，联合国安理会对“北溪”天然气管道爆炸事件进行客观调查，这对增强国际社会对该机构的信心至关重要，对全球和平与可持续发展也至关重要。

（作者为美国哥伦比亚大学教授）

《 人民日报 》（ 2023年02月26日 03 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)