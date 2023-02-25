新华社布达佩斯2月25日电 通讯：努力做传承发展中匈友好事业的使者——习近平主席复信令匈中双语学校师生倍感温暖与鼓舞

新华社记者康逸 邓耀敏 陈浩

早春时节，匈牙利首都布达佩斯，匈中双语学校里传出古筝弹奏的匈牙利乐曲《春风拂水》，中西合璧，宛转悠扬。

当地时间24日，中国驻匈牙利大使馆临时代办杨超向匈中双语学校师生转交了来自中国国家主席习近平的复信。学生们在转交仪式上朗诵诗歌、演唱中文歌曲、跳扇子舞、表演太极功夫展示才艺，校园里暖意融融。

习近平主席在复信中鼓励匈牙利青少年更多了解中国，做传承发展中匈友好事业的使者。这封情真意切的回信，令匈中双语学校师生倍感温暖和鼓舞。

学习中文，如此美丽

拿着刚刚收到的复信原件，匈中双语学校两位写信的学生胡灵月和宋智孝喜悦之情溢于言表：“真的开心得想要跳起来!”

今年春节前夕，胡灵月、宋智孝代表全校学生致信习近平主席和夫人彭丽媛教授，按照中国风俗拜年，讲述在校学习中文12年的感受，表达将来到中国上大学、为匈中友好作贡献的愿望。

她们用流利的汉语向记者说起了写信的缘由。今年1月18日，她们第二次获得了中国大使奖学金，当时恰逢中国春节前夕，于是决定写一封信表达她们的感激之情。两个学生动情地说：“我们感谢习爷爷提供了如此难得的机会，同时也想给习爷爷、彭奶奶送上新春祝福。”

在复信中，习近平主席强调，欢迎你们高中毕业后到中国读大学，也希望越来越多的匈牙利青少年喜欢上中文、学习中文，有机会到中国走一走、看一看，更多地了解当今中国和中国的历史文化，努力做传承发展中匈友好事业的使者。

胡灵月和宋智孝表示她们的理想都是做翻译工作。她们说，这封信将鼓励她们继续努力学好汉语，希望有朝一日梦想成真，做传承发展匈中友好事业的使者，为两国友谊出一份力。

胡灵月说，“学习中文是一件如此美丽的事”，如今茶艺、书法已经融入了她们的生活。宋智孝说，她很喜欢在中国视频网站上追剧，还十分喜欢中国书法。几年前，她去上海参加了上海国际友好城市青少年夏令营，毕业后打算去中国上大学。

温暖微笑，历历在目

在复信中，习近平主席指出，我和夫人很高兴在兔年春节收到你们的来信，我还记得2009年在匈中双语学校同师生们交流的情景。得知你们长期坚持学习中文，立志为中匈友好作贡献，我为你们点赞。

2009年10月，时任国家副主席习近平访问匈牙利期间，曾到匈中双语学校考察。从那时起，习近平主席就与这里的师生结下了深厚的情谊。

如今走进学校大门，习近平主席来校考察时的珍贵合影就挂在墙上醒目的位置。14年前的情景，对匈方校长埃尔代伊·苏珊娜来说，依然历历在目。

埃尔代伊回忆说，当时天气降温，习主席怕孩子们着凉，还特意嘱咐他们赶紧回到室内。他一直对孩子们面露微笑，亲切地与他们聊诗句和儿歌。这些感人的瞬间至今让她记忆犹新。

复信转交仪式当天，埃尔代伊早早来到学校，迎接这个“大日子”。她说，没想到能这么快就收到来自习近平主席的回信。“这封信令人倍感温暖，整个学校都十分欢欣鼓舞，给学生们带来更多学习中文的动力。”

文明互鉴，和合共生

作为中东欧地区唯一一所使用中文和本国语言教学的公立全日制学校，匈中双语学校已从2004年建校之初，以招收华裔子女为主，4个年级87名学生，发展到如今12个年级20个班，在校学生530余名，大部分是以匈牙利语为母语的学生。一周五节汉语课，绘画、音乐以及计算机课也是用中文教授的。

近年来，匈牙利人对学习汉语、了解中国文化的兴趣不断高涨。埃尔代伊不无感慨地说，“汉语热”势头越来越猛，现在汉语已纳入了匈牙利的国民教育体系，并作为高考科目。

在复信中，习近平主席强调，中匈都有着悠久的历史和灿烂的文化，两国人民传统友好，人文交流日益密切。

在元首外交引领下，中匈两国以及中欧两大文明，也在人文、艺术、文物等领域促进和而不同、兼收并蓄的文明交流与互鉴。

胡灵月、宋智孝的汉语老师王悦说，文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富，语言正是交流互鉴的基本工具，作为汉语老师，她希望让更多学生感受到匈中两个国家文化与历史的交相辉映。

出席转交仪式的匈牙利多位官员在接受新华社记者采访时说，非常赞同习近平主席倡导的文明交流互鉴，以文明交流消除隔阂与偏见、增进了解和信任的理念。

匈牙利外交与对外经济部副国务秘书施蒂夫特·亚当说，民间文化交流是政治经济往来的根基。他表示，语言承载着历史与文化，匈中双语学校是匈中两国文化和教育合作的典范，有助于两国关系和友谊的发展。

匈牙利内务部公共教育战略司司长莱巴诺夫·约瑟夫提到他熟悉的孔子的一句话，“吾尝终日不食、终夜不寝，以思，无益，不如学也”。从这句中国古语中，他感受到中国的智慧。莱巴诺夫认为，学习了解对方的文化是学校的首要目标，匈中双语学校蓬勃发展有助于推动两国文化交流，未来两国必将实现更多合作。（参与记者：孙鑫晶、连漪）

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