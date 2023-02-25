人民网讯 马里政府强调，打击恐怖势力不会依靠外国军队，对本国军队打赢反恐战争充满信心。

沙特《中东报》2月25日报道说，正在布基纳法索访问的马里过渡政府总理马伊加对记者发表谈话说，“西非萨赫勒地区存在恐怖主义势力和组织，在反恐斗争中，马里政府不会依靠外国军队，我们坚信，我们自己的军队在没有任何外国军队的情况下一定能赢得反恐战争，每个人必须明白这一点，”马伊加说，日前布基纳法索靠近马里边界地区遭“基地”和IS恐怖组织袭击，造成70名军人死亡，我此次访问布基纳法索，主要是对牺牲的烈士表示哀悼。

马伊加指出，极端组织针对布基纳法索的恐怖袭击升级，“目的是削弱你们（布基纳法索）的士气，让你们怀疑和不相信你们的军队。同样的事情也发生在马里。”

报道说，尽管马里军队打击恐怖势力取得了重大胜利，但马里的安全形势仍然很严峻。马里和布基纳法索都位于萨赫勒地区，该地区恐怖势力猖獗，美西方以此为由加强了在该地区的军事存在。据报道，布基纳法索全国工会秘书长迪亚洛呼吁关闭美国在布基纳法索的军事基地，拆除美国的窃听基地。他同时指出：“多年来，我们一直要求将法国特种部队驱逐出布基纳法索领土。”（安国章）

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