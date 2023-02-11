新华社贝鲁特2月10日电（记者刘宗亚）黎巴嫩看守政府农业部长阿巴斯·哈吉·哈桑10日表示，美国的制裁无法阻止黎巴嫩向邻国叙利亚提供人道主义援助。

据黎国家通讯社报道，哈吉·哈桑接受电视台采访时说，美国的制裁“不会阻碍我们前往叙利亚”。“人道主义合作没有国界，也不能受到限制。”

据黎巴嫩媒体报道，本月7日，由黎巴嫩红十字会以及贝鲁特消防、民防、救灾部门和黎巴嫩军队组成的黎巴嫩救援队前往叙利亚，协助该国开展救援行动。8日，黎巴嫩一个部长级代表团抵达大马士革，与叙官员讨论黎政府向叙地震灾区提供援助等问题。此外，黎巴嫩看守政府公共工程和交通部长阿里·哈米耶表示，黎对向叙运送人道主义援助物资的运输公司开放黎空中和海上设施。

土耳其南部靠近叙利亚边境地区6日发生强烈地震，给土叙两国造成重大人员伤亡。据叙利亚政府和救援机构方面消息，地震在叙境内造成的死亡人数已超过3500人。

美国长期以来对叙利亚等多个中东国家实施严酷的单边制裁。2019年，美国推出所谓“凯撒法案”，为外国投资者在叙投资与建设设置重重障碍。

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