【编者按】土耳其南部靠近叙利亚边境地区6日发生的强烈地震造成土叙两国巨大生命和财产损失，灾区情况牵动人心。一方有难，八方驰援，大量援助物资陆续运抵，搜救行动争分夺秒展开。新华社多路记者第一时间奔赴现场，有的跟随中国救援队嵌入式采访，有的深入灾区近距离直击，请看他们带来的独家“震中日记”——

土耳其：中国救援队救出幸存者 救援队营地余震不断

中国救援队10日继续昼夜奋战，并于当天再次与土方合作救出一名幸存者，截至目前共救出四名幸存者。此外，其他从中国远道而来的救援队均已加入救援队伍并取得进展，其中中国蓝天救援队成功救出一名幸存者。

中国救援队于当天持续对哈塔伊省安塔基亚市伊诺努街区进行搜救，经过对多个搜救点的勘察，最终通过搜救人员听觉以及搜救设备的双重确认，定位了一名废墟下的幸存者，最终与土方救援力量一同将该女性幸存者救出，该幸存者手臂受伤，但整体身体状态良好，能与搜救人员交流对话，此时距离地震发生已经超过96小时，这是中国救援队此次救出的第四名幸存者。

土耳其地震灾区余震不断，当地的危险环境没有中断中国救援队拯救生命的脚步。记者在中国救援队营地里看到，原本营地地面一条三指宽的地震裂缝已随着连日来的多发余震扩大为一个半拳头宽。

此外，其他从中国远道而来的多支救援队也抵达灾区，并很快就投入搜救工作。其中，中国蓝天救援队在到达土耳其后在马拉蒂亚开展搜救，在经过几十个小时的昼夜奋战后，成功救出了一名女性。公羊救援队、中联重科救援队、北京市应急救援协会、绿舟救援队、深圳公益救援队等均已在当地开展救援，救援工作取得了不小的进展，并与土方一同搜救出数名幸存者与遇难者遗体。

2月10日，在土耳其马拉蒂亚省，中国蓝天救援队队员开展搜救作业时使用生命探测仪。新华社发（蓝天救援队供图）

上海电力、中化天辰、三一重工集团、国家电投上海能科等中资企业在土耳其分支机构为救援队送来油料、重型设备、饮水、食材等物资。同时也有当地华人团体自发前往灾区向当地人提供帮助。

截至发稿前，距离灾害发生已经超过100小时，且当地气温仍然较低，未来搜救难度将越来越大。

土耳其卫生部长科贾10日午夜说，土耳其南部靠近叙利亚边境地区6日发生的强烈地震已在土造成20213人死亡、80052人受伤。

叙利亚：灾民露宿街头 救援持续进行

在受灾严重的叙利亚北部城市阿勒颇，记者看到，不少无家可归的当地受灾民众在公园避难。在当地一处受灾严重的居民区，救援力量继续开展搜救行动，推土机和挖掘机在倒塌的房屋废墟中清理碎石、寻找幸存者。

据叙利亚政府和救援机构方面消息，地震在叙境内造成的死亡人数9日已超过3500人，这一数字还可能进一步上升。

2月9日，大型机械在叙利亚阿勒颇参与救援。新华社发

面对严重灾情，叙利亚无论在应急物资、救灾能力还是医疗资源方面都“捉襟见肘”。叙卫生部长哈桑·加巴什表示，灾难令叙医疗系统额外承压，医疗物资和设备严重短缺。记者在阿勒颇灾区现场看到，当地救援队伍设备较为简易，种类和数量十分有限，灾民也缺乏必需生活物资。

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