人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

回应西方“限价”　俄罗斯3月减产原油

2023年02月11日14:24 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京2月11日电 俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克10日宣布，俄罗斯3月将把每日原油产量下调50万桶，减产大约5%。

　　诺瓦克在一份声明中说，俄方“不会向直接或间接遵循‘价格上限’原则的人出售原油”；同时，俄方3月将主动每日减产50万桶原油，“这将有助于恢复市场关系”。

　　这是1月6日拍摄的俄罗斯莫斯科国际商务中心楼群。新华社发（亚历山大摄）

　　诺瓦克稍后告诉俄罗斯媒体，俄罗斯做出“主动”减产决定前没有与任何其他方面磋商过。

　　本月5日，欧洲联盟对俄罗斯海运石油产品的限价机制正式生效，七国集团和澳大利亚也采取同样限价措施。这是继去年12月对俄罗斯原油实施每桶60美元的价格上限后，西方国家再次对俄石油产品出口限价。

　　对于上述措施，俄方回应，将不会向实施限价的国家和个人供应石油和石油产品。俄方多次强调，限制从俄进口石油和对俄石油设置价格上限等措施，只会扰乱全球能源市场，导致油价飙升。

　　诺瓦克10日强调，俄方认为“限价”举措是对市场关系的干涉，是西方国家“破坏性能源政策的延续”。

　　2022年10月6日，在法国北部城市里尔，一名市民在欧尚超市的加油站加油。新华社发（塞巴斯蒂安·库尔吉摄）

　　俄方宣布将减产原油后，国际油价应声上涨。4月交货的伦敦布伦特原油期货价格10日开盘后一度上涨2.5%至每桶86.67美元。

　　路透社报道，俄罗斯去年的原油产量并没有像许多人预测那样下降，反而增长2%，达到5.35亿吨，日产量约为1070万桶，这主要归因于印度等国家购买增加。不过，在西方国家实施一系列新制裁之后，俄罗斯在石油出口等方面面临更多挑战。

　　报道还援引石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国两名代表的话说，对于俄罗斯减产原油决定，欧佩克与非欧佩克产油国不打算采取任何行动。（郑昊宁）

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部