新华社北京2月11日电 俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克10日宣布，俄罗斯3月将把每日原油产量下调50万桶，减产大约5%。

诺瓦克在一份声明中说，俄方“不会向直接或间接遵循‘价格上限’原则的人出售原油”；同时，俄方3月将主动每日减产50万桶原油，“这将有助于恢复市场关系”。

这是1月6日拍摄的俄罗斯莫斯科国际商务中心楼群。新华社发（亚历山大摄）

诺瓦克稍后告诉俄罗斯媒体，俄罗斯做出“主动”减产决定前没有与任何其他方面磋商过。

本月5日，欧洲联盟对俄罗斯海运石油产品的限价机制正式生效，七国集团和澳大利亚也采取同样限价措施。这是继去年12月对俄罗斯原油实施每桶60美元的价格上限后，西方国家再次对俄石油产品出口限价。

对于上述措施，俄方回应，将不会向实施限价的国家和个人供应石油和石油产品。俄方多次强调，限制从俄进口石油和对俄石油设置价格上限等措施，只会扰乱全球能源市场，导致油价飙升。

诺瓦克10日强调，俄方认为“限价”举措是对市场关系的干涉，是西方国家“破坏性能源政策的延续”。

2022年10月6日，在法国北部城市里尔，一名市民在欧尚超市的加油站加油。新华社发（塞巴斯蒂安·库尔吉摄）

俄方宣布将减产原油后，国际油价应声上涨。4月交货的伦敦布伦特原油期货价格10日开盘后一度上涨2.5%至每桶86.67美元。

路透社报道，俄罗斯去年的原油产量并没有像许多人预测那样下降，反而增长2%，达到5.35亿吨，日产量约为1070万桶，这主要归因于印度等国家购买增加。不过，在西方国家实施一系列新制裁之后，俄罗斯在石油出口等方面面临更多挑战。

报道还援引石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国两名代表的话说，对于俄罗斯减产原油决定，欧佩克与非欧佩克产油国不打算采取任何行动。（郑昊宁）

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