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救援日记：一点一点探、一点一点找，不放过一丝希望

蓝天救援队国际部联络官 何庆榕
2023年02月11日14:08 | 来源：人民网-国际频道
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      2月9日，“漫长”的一天，却觉得时间不够。

凌晨，我们终于抵达了土耳其伊斯坦布尔机场，当地民众向我们喊“加油”，我们也喊“土耳其，加油！”

辗转来到马拉蒂亚市时，这里还没有其他国际救援力量到达。土耳其应急管理部门为我们分配了任务：协助该市200多处倒塌房屋的搜救。

何庆榕作业的点位，救援人员正在进行搜索。蓝天救援队供图

等待排查的片区房屋呈“煎饼式”坍塌，一层叠着一层，有的房间位移达到了35米。我们小队得知，这里有6名被困者，其中5个是一家人，一对夫妻和3个小孩。还有一个90多岁的老奶奶，第一次地震时，她坐在厨房的凳子上，拒绝走出家门。20多分钟后，第二次地震来了，震倒了她的房子。邻居说，老奶奶已经没有家人。

温度是零下，不远处还有积雪没有融化。在高负荷工作中，我感觉不到冷，只是感到焦虑。被困者会不会失温？有没有食物？他们的亲人和邻居不断在废墟中叫着他们的名字，但一直都没有回应。

72小时的黄金救援时间已过，每一分每一秒的流逝都令人心焦。尽管已经进入大型机器作业，但我们不想放过一丝一毫的可能，小心翼翼地清理、挖掘，一点一点探、一点一点找。只要挖掘出一个狭小的有支撑的空间，都寄托着生的希望。

救援现场，土耳其华人帮了我们大忙。实际上，蓝天救援队170多名队员到达时，志愿者和翻译团队已经在机场等候。在我们抵达之前，他们就已经分好了组。每个救援小组都有1到2名翻译帮助我们快速深入了解情况，完全打通了语言障碍。

这是我第一次在国际救援中感受到如此细腻、专业的配合。中国在土留学生、曾经在中国留学的土耳其人、还有常驻土耳其的中国记者，都为我们担任翻译。这种迫切的救人的心情相互激荡着，只希望时间再慢一些、奇迹更多一些……

（人民网记者徐祥丽采访整理文字，人民网刘动剪辑视频）

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(责编：徐祥丽、杨牧)

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