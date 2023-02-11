人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国代表呼吁推动构建开放型世界经济

2023年02月11日11:44 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国2月10日电 中国常驻联合国副代表戴兵10日在联合国社会发展委员会第61届会议一般性辩论上发言，呼吁践行真正的多边主义，推动构建开放型世界经济。

　　戴兵说，当今世界正经历百年未有之大变局。新冠疫情延宕、世界经济下行、地缘局势紧张、粮食能源债务多重危机叠加，导致南北差距拉大、复苏分化、发展断层、技术鸿沟等问题愈加突出。人类发展指数30年来连续两年下降，实现疫后复苏和可持续发展目标面临重大挑战。

　　他说，摆脱危机，需要各国团结合作，分裂对抗只会走入死胡同。要践行真正的多边主义，推动构建开放型世界经济，打造稳定畅通的产业链供应链，反对搞封闭排他的小圈子，人为割裂国际发展合作的基础。发达国家要履行义务，发展中国家要深化合作，南北双方要相向而行，共建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系，不让任何一个国家、任何一个人掉队。

　　他还呼吁坚持实施就业优先战略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持把发展摆在国际合作的优先位置。

　　戴兵说，中国始终是全球发展事业的坚定推动者和积极贡献者。中国将为全球共同发展提供中国机遇、为国际发展合作注入中国力量。中国将继续同世界人民一道，凝心聚力推进全球发展事业，推动构建人类命运共同体。

(责编：徐婵、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部