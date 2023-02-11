新华社联合国2月10日电 中国常驻联合国副代表戴兵10日在联合国社会发展委员会第61届会议一般性辩论上发言，呼吁践行真正的多边主义，推动构建开放型世界经济。

戴兵说，当今世界正经历百年未有之大变局。新冠疫情延宕、世界经济下行、地缘局势紧张、粮食能源债务多重危机叠加，导致南北差距拉大、复苏分化、发展断层、技术鸿沟等问题愈加突出。人类发展指数30年来连续两年下降，实现疫后复苏和可持续发展目标面临重大挑战。

他说，摆脱危机，需要各国团结合作，分裂对抗只会走入死胡同。要践行真正的多边主义，推动构建开放型世界经济，打造稳定畅通的产业链供应链，反对搞封闭排他的小圈子，人为割裂国际发展合作的基础。发达国家要履行义务，发展中国家要深化合作，南北双方要相向而行，共建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系，不让任何一个国家、任何一个人掉队。

他还呼吁坚持实施就业优先战略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持把发展摆在国际合作的优先位置。

戴兵说，中国始终是全球发展事业的坚定推动者和积极贡献者。中国将为全球共同发展提供中国机遇、为国际发展合作注入中国力量。中国将继续同世界人民一道，凝心聚力推进全球发展事业，推动构建人类命运共同体。

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