中国公羊救援队创始人 何军

2月10日，公羊救援队根据土耳其灾害与应急管理署的行动指令，从伊斯肯德伦市贝伦镇驱车向土耳其南部地震重灾区哈塔伊省安塔基亚市挺进，协助土耳其AKUT搜救队开展搜救工作。

公羊救援队今日移动路线。何军供图

当地时间11时许，车队抵达安塔基亚市外围。救护车在路上排起长队，交通十分堵塞。我们的车队只能努力找寻路线，向市区一线救援点突进。

安塔基亚市外围交通十分堵塞。视频截图

路上救护车辆排起了长队。视频截图

艰难挺进市中心后，现场到处是砖石瓦砾和倾倒的楼房，眼前一座六层楼的建筑完全倾倒。仍有两个人被埋！我们需要用设备侦测勘察环境后，研究如何投放救援力量。

市中心遍地砖石瓦砾。公羊救援队供图

眼前倾倒的楼房。公羊救援队供图

距离地震发生已将近100小时，搜寻到幸存者的时间窗口越来越小。

搜救犬训导员高之江和搜救犬Lucky。公羊救援队供图

搜救犬训导员高之江和搜救犬Lucky。视频截图

今天，队里的搜救犬Lucky加入搜寻工作。为了避免被震后地面上的玻璃碎渣、砖石瓦砾划伤，搜救犬训导员高之江需要带着Lucky随时调整行进线路。经过近四小时的努力，下午15时许，终于在一个作业点，Lucky成功搜寻到了一名具有生命体征的成年男子。

搜救队员与搜救犬Lucky在救援现场。公羊救援队供图

搜救队员与搜救犬Lucky在救援现场。公羊救援队供图

这是我们救出的第七位幸存者！Lucky给大家带来了好运！

临行赶往下一个任务点之时，土耳其AKUT救援队负责人专门登上公羊救援队车辆，向我们致谢：“非常感谢你们在这里努力地帮助我们。我是土耳其人，我为你们鼓掌，谢谢你们！”

AKUT救援队负责人登车向我们表达感谢。视频截图

掌声是一股温暖的力量。

目前很多国际救援力量汇聚土耳其地震灾区，期待在更多的救援现场，能有掌声响起。因为，那意味着有更多的生命奔向希望。

（人民网记者于洋、刘叶婷采访整理文字，人民网苏缨翔剪辑视频）

(责编：苏缨翔、杨牧)