新华社北京2月11日电 题：霸权、霸凌与霸道——论美式民主的三原色

新华社记者叶书宏

美国假民主之名行反民主之实。美国国内，金钱政治、党同伐异大行其道；美国之外，霸权主义、强权政治大棒乱舞，所谓“美式民主”早已臭名昭著。近年来，为遏制打压中国，美国又扯起“民主”大旗拼凑所谓“价值观联盟”，强化军事同盟，挑动阵营对抗，对国际秩序稳定和全球和平安全造成严重威胁。事实证明，所谓“美式民主”不过是诓骗世人的幌子，霸权霸凌霸道才是美式民主三原色。

所谓美式民主，霸权是其底色。民主意味着平等，霸权者眼中却只有顺我者昌，逆我者亡。谁要是不听话，轻则封锁禁运、煽动叛乱，重则直接军事干预、颠覆政权。美国作家威廉·布鲁姆在《民主：美国最致命的输出》中对二战结束以来美国对外干涉做如下统计：试图推翻50多个外国政府，其中大部分是选举产生的；粗暴干涉至少30个国家的民主选举；试图暗杀50余位外国领导人。在拉美，美国把“干涉”大棒挥得山响，不遗余力通过制裁封锁、扶植反对派等手段颠覆委内瑞拉政权，遭到国际社会谴责，危地马拉、萨尔瓦多因美国军事干预持续数十年内战，导致数万人死于非命，至今仍未彻底走出阴霾；在中东，美国煽动“阿拉伯之春”等政治动荡，社会内乱不止，恐怖极端组织趁势坐大，数百万民众流离失所，引发严重的人道主义危机；在欧亚，“颜色革命”对乌克兰造成巨大破坏，美国等外部势力介入导致地区地缘政治形势日益紧张，在俄乌冲突中拱火浇油……美国肆意干涉别国内政、煽动阵营对抗的霸权行径，让多个国家地区深受其害，早已为国际社会深恶痛绝。

所谓美式民主，霸凌是其本色。民主意味着公平，霸凌者眼中却只有“美国优先”、赢家通吃。一切事情都要为美国利益让道，否则随时会有制裁大棒落下。美国大搞单边主义，完全无视国际规约，可以随时抛弃其所宣扬的市场经济和自由贸易原则。美国对伊朗、叙利亚、古巴和委内瑞拉等国实施系统制裁，连带打压与之有贸易往来的第三方，不仅危害这些国家的国计民生，也严重扰乱国际经济秩序。为一己之私，美国对盟友也从不手软，对欧盟大型民用飞机和农产品加征关税，对加拿大铝产品等加征关税，乌克兰危机引发欧洲能源供应短缺，美国却坐地起价大发盟友横财，同时出台《通胀削减法案》，以“掏空”欧洲制造业的方式“保护”甚至壮大美国制造业，不计后果逼迫盟友搞对华“脱钩断链”……法国总统马克龙谴责这种“割韭菜”行为“不符合世贸组织规则，也不友好”。此外，美国泛化“国家安全”概念，动辄将别国企业拉入“实体清单”，搞贸易禁运、长臂管辖，无论是《芯片和科学法案》还是所谓“友岸外包”，均违反世贸规则，严重破坏了全球产业链供应链稳定，遭到各方谴责乃至反制。英国《经济学人》刊文指出，美国为了维护其经济科技垄断地位，正从“跑得更快”转向“跑得更快、同时绊倒别人”。

所谓美式民主，霸道是其原色。民主意味着规则，霸道者眼中却只有“美国例外”、唯我独尊。随意“退群”毁约，合则用，不合则弃，所谓“基于规则的国际秩序”，不过是“基于美国制定的规则而其他国家只能顺从其规则”的国际秩序。美国长期无视禁止非法使用武力或以武力相威胁这一国际法基本原则，多次悍然对主权国家发动战争；美国独家反对《禁止生物武器公约》核查议定书谈判，成为生物军控进程的“绊脚石”；美国组建外空军，成立外空司令部，加速开展外空武器试验和军事演习，严重悖离和平利用外空理念；关塔那摩虐囚丑闻是对《禁止酷刑公约》的践踏；对伊朗、叙利亚等国单边制裁违反联合国经社文权利委员会规定；美国肆意批评别国人权，却看不见自身“灯下黑”，从煽动种族歧视和仇恨到不顾疫情强制遣返非法移民，美国政府严重违反《消除一切形式种族歧视国际公约》《保护所有移徙工人及其家庭成员权利国际公约》《美洲人权公约》等一系列国际公约和规定。世贸组织争端裁决研究报告显示，美国是迄今为止最“不守规矩者”，世贸组织三分之二的违规由美国引起……《纽约时报》评论称，“如果说21世纪初有哪个国家在寻求称霸世界、胁迫他国、藐视规则的话，那就是美国”。

谎言无法掩盖事实。满口“民主、人权、自由”，行动尽是霸权、霸凌、霸道，这样的美国有何资格谈论民主，又有什么国际公信力可言。正如美国《外交》杂志网站刊文指出：“从新冠大流行到全球贸易规则，从气候变化到经济发展，美国正极力阻挠世界上大多数民主国家的优先事项。在这个过程中，美国外交政策借民主之名加剧了全球的民主危机，使美国的权力失去了合法性。”滥用武力、侵犯人权、长臂管辖、对外专制、唯我独尊、外交霸凌……一系列事实表明，所谓“民主”的标签已越来越难以掩饰美国的霸权本色，一个“假民主”的美国正在为自己贴上“真霸权”的标签。

(责编：贾文婷、刘洁妍)