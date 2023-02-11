据土耳其和叙利亚政府及救援机构消息，土耳其南部靠近叙利亚边境地区的强震已致土叙两国超过2.2万人遇难。

救援人员不足、重型设备短缺、道路坍塌损坏、天气寒冷、余震不断……遭受重大人员伤亡的土耳其和叙利亚两国的震后救援工作面临重重困难。

——— 土耳其争分夺秒开展救援 ———

当地时间2月7日，在土耳其地震重灾区卡赫拉曼马拉什，大量房屋已整体坍塌为一座座废墟。在一个巨大的废墟旁，救援队正在试图寻找幸存者。前来参与搜救的，还有很多来自周边地区的普通民众。

救援人员告诉记者，他们在这个7层楼的废墟中已经连续搜救了15个小时，成功救出十多名幸存者，但目前仍有约120人被困其中，救援的难点在于如何从缝隙中进入废墟。

——— 叙利亚制定紧急救援方案 ———

叙利亚北部阿勒颇省是受灾最严重的省份之一。首府阿勒颇市建筑密集、人口集中，大量建筑物年代久远，加上在内战中受损，地震中房屋垮塌尤为严重。垮塌建筑旁，雨后的道路泥泞难行。挖掘机在废墟上“轰轰”作业，建筑废墟庞大、细碎又层层交叠，钢筋铁丝穿插其中，搜救难度很大。

据叙利亚通讯社报道，为应对灾情，叙总统巴沙尔已召开内阁紧急会议，评估地震影响并研究制定紧急救援方案。由叙总理阿尔努斯和各部官员组成的“中央行动室”已经建立，全天候协调领导灾情应对工作。

——— 中国万里驰援刻不容缓 ———

一方有难，八方驰援。大量援助物资陆续运抵，搜救行动争分夺秒展开。地震发生后，联合国当天立即紧急开启灾后援助行动，为受灾地区和民众提供人道救助。与此同时，国际社会不断向灾区伸出援手，中国、韩国、克罗地亚、突尼斯、俄罗斯、菲律宾、德国、法国、瑞典、葡萄牙等国分别向地震灾区派遣救援人员或提供资金支持。

应土耳其政府请求，中国政府派遣中国救援队赴土耳其实施国际救援。此外，公羊救援队、蓝天救援队、深圳公益救援队等中国民间救援力量也纷纷赶赴土耳其参与地震救援。

善良没有国界，生命不分种族。生命不息，救援不止。为了一线生机，救援人员还在与时间赛跑。

记者：李振北、王腾飞、武思宇、王峰、沙达提、汪健、王怿文、李涛、余刚、程迪、张海磊、薛晨、杨华、洪泽华、毛思倩

编辑：刘瑞娟、李宗胤

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