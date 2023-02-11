新华社圣地亚哥2月10日电（记者尹南 张笑然）中国驻智利大使牛清报10日代表中国红十字会向智利红十字会转交10万美元紧急人道主义援助的支票，帮助智利应对中南部森林火灾灾情。

在首都圣地亚哥智利红十字会总部10日举行的新闻发布会上，牛清报说，2月初以来智利中南部地区发生的森林火灾给智利人民带来重大人身和财产损失，中国人民对此深表同情，感同身受，积极施以援手。

牛清报表示，中国驻智利大使馆通过智利全国市政府联合会提供力所能及的帮助，同时将同智利外交部保持沟通，根据灾情发展和智方需要继续提供帮助。

智利代外长阿乌马达在新闻发布会上说，感谢中国在智利遭遇严重森林火灾的困难时刻提供援助，面对自然灾害的考验，两国人民的深厚友谊更显诚挚动人。他还对国际社会提供的人员、资金、设备支持表示感谢。

智利红十字会执行主任冈萨雷斯对中国提供的紧急人道主义援助表示感谢，表示这笔资金将直接用于援助灾民。

2月2日以来，智利中南部多地发生森林火灾。截至10日，火灾已造成至少24人死亡，受灾面积超过30万公顷，受灾人数总计5419人，1250处房屋被毁，94处火灾仍在扑救过程中。

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