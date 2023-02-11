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大爱无疆！浙江多支社会救援力量驰援土耳其

2023年02月11日10:16 | 来源：人民网－浙江频道
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　　近日，土耳其震灾牵动人心。一方有难，八方支援，公羊救援队、蓝天救援队、壹加壹救援队……连日来，一支支来自浙江的救援队挺身而出，奔赴土耳其开展国际救援。

　　首先出发的，是一支来自杭州的民间志愿救援队——公羊救援队。北京时间2月6日中午12时，公羊救援队救援协调指挥中心便启动了国际救援响应预案，经向上级有关部门和土耳其驻上海总领馆报备同意，于2月7日上午派遣第一支国际城搜救援队赶赴土耳其参与救援，这也是中国首支参与土耳其地震救援的社会救援力量。

　　该先遣队由8名富有国际救援经验的地震救援专家组成，他们携带了先进的雷达生命搜索仪、破拆救援装备和一条搜索救援犬。

　　救援中的公羊救援队队员们。拱墅区委统战部供图

　　2月7日早上7时，先遣队在杭州萧山国际机场准时集结出发，于香港转机土耳其伊斯坦布尔，随后又马不停蹄地赶赴此次地震受损最严重的地区之一阿达纳。

　　当地时间2月9日上午，公羊救援队在废墟中成功救援2名当地群众（1名男子和1名儿童）。当天下午，救援队联合土耳其陆军城搜队，在一处民房再次成功救援一户家庭（2名成人、3个孩子）共5人。

　　据了解，公羊救援队成立于2008年，是一支专门应对灾害事故应急响应的国际化专业救援队伍。队伍以“灾讯为号、专业立队，报效国家、服务社会”为目标，以公益帮扶为己任，积极履行社会责任，开展自然灾害应急救援、户外山难应急救援、突发性城市应急救援等公益救援行动。队伍成立至今已承担国际国内救援任务287次，成功救援生命7888人。

　　无独有偶。衢州开化、杭州萧山、宁波鄞州等地的蓝天救援队队员也纷纷站了出来，踏上救援的行程。

　　开化蓝天救援队队长吾梦开便是其中一位。2月7日晚，他赴武汉集结，作为蓝天救援总队第二梯队队员，出发前往土耳其参加灾后救援。据悉，吾梦开曾参加过2013年四川雅安地震等多次大型地震救援，有着丰富的地震救援经验。吾梦开表示，能参加这次任务，他感到十分光荣，“在接到蓝天救援总队的救援任务通知后，我第一时间就报了名。平时训练时准备的一些地震救援的装备，此次正好用得上，我将全力以赴参加救援行动。”

　　开化蓝天救援队队长吾梦开。开化县委宣传部供图

　　紧随其后，2月9日下午，由5名温州苍南壹加壹应急救援中心成员组成的先遣小队带着12箱装备抵达温州龙湾国际机场，准备驰援土耳其。这12大箱里，装有2套切割机、1台冲击钻、1台钢筋速断器、2台生命探测仪、1台无人机、10台通讯设备，以及应急照明和个人防护装备等。

　　苍南县壹加壹应急救援中心执委会主任林元准介绍，到达土耳其后，他们将先到中国救援大本营报到，根据大本营调派，主要开展两个方面工作：一是联合成都授渔公益等多家机构，在土耳其建立“中国社会力量参与土耳其地震响应协调大本营”，专门为中国社会应急力量赴土耳其救灾提供相关后勤、对接等服务；二是组织专业救援队员直接到一线开展生命救援及救灾等相关工作，包括医疗救援、灾后心理干预等。

　　苍南壹加壹救援队整装待发。苍南县委宣传部供图

　　“生命救援，没有国界和种族。看到有这么多人受灾受难后，很多人都站了出来，希望为灾区贡献力量。”林元准说。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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