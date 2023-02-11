新华社北京2月10日电 埃及官员说，埃及正加紧在以色列和巴勒斯坦之间斡旋，希望在斋月前让耶路撒冷和约旦河西岸地区的暴力冲突降级并防止蔓延到加沙地带。

据路透社9日援引一些埃及官员的话报道，埃及本周邀请巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）和控制加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导人在埃及首都开罗会商。埃及此前同以色列代表举行了会晤。

1月27日，在约旦河西岸城市纳布卢斯东部村庄拜特代坚，巴勒斯坦抗议者与以色列士兵发生冲突。新华社发（尼达勒摄）

以色列新一届政府去年12月底成立后，对巴勒斯坦采取强硬政策，在约旦河西岸巴勒斯坦被占领土强化突击搜捕，引发巴勒斯坦人连续报复袭击。巴以地区紧张局势加剧。

两名不愿公开姓名的埃及官员说，埃及方面认为，局势可能进一步失控，尤其是斋月将从3月下旬开始，而巴勒斯坦民众对以色列控制耶路撒冷出入非常敏感。

这些官员说，埃及希望美国出面劝说以色列避免暴力升级，埃及则呼吁拒绝同以色列直接对话的杰哈德保持克制。

1月2日，在约旦河西岸北部城市杰宁，以色列军队对房屋实施爆破。新华社发（艾曼·努巴尼摄）

“埃及方面从未像现在这样担心2023年爆发新的武装冲突。”一名不愿公开姓名的巴勒斯坦官员告诉路透社记者，因为他们意识到将难以阻止以色列新政府中一些部长的行为。同时，埃及明白，如果约旦河西岸爆发武装冲突，加沙地带“也会被引爆”。

杰哈德发言人达乌德·谢哈布指认以色列试图改变约旦河西岸和耶路撒冷“现状”，意指以色列新政府计划扩建犹太人定居点。谢哈布说，杰哈德告诉埃及方面，如果以色列在斋月期间持续挑衅，“没有人能控制住自己”。

以色列官方暂时没有就埃及官员的说法置评。

去年8月，以色列与杰哈德在加沙地带发生一场持续56个小时的武装冲突。2021年5月，以色列与哈马斯在加沙地带发生严重冲突，导致数千平民伤亡，后在埃及斡旋下达成停火协议。按照路透社的说法，哈马斯和杰哈德都遵守事实上延长的停火协议。（杨晟江）

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