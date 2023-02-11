新华社安卡拉2月11日电（记者 熊思浩）土耳其卫生部长科贾10日午夜说，土耳其南部靠近叙利亚边境地区6日发生的强烈地震已在土造成20213人死亡、80052人受伤。

科贾说，在受灾的10个省份中，哈塔伊省灾情最为严重，地震死伤人数分别为6205人和17823人。为紧急抢运受伤婴儿，政府还出动总统专机，将受伤婴儿从震中卡赫拉曼马拉什省转运到首都安卡拉接受治疗。

尽管救援“黄金72小时”已过，但搜救工作并未停止，来自世界各地的救援队伍陆续驰援灾区。土耳其NTV电视台报道，在地震发生111小时后，救援人员在哈塔伊省成功救出一名妇女。在东南部地震重灾区阿德亚曼省，一名幸存者在地震发生115小时后获救。报道说，数十支救援队抵达震中地区后，获救幸存者人数有所增加。

土耳其总统埃尔多安10日在阿德亚曼省说，政府正拟订灾区综合发展规划，最快将在一年内重建灾区。他说，东南部的桑利乌尔法和基利斯两个省份的搜救工作已结束。

据土灾害与应急管理署消息，卡赫拉曼马拉什省当地时间6日4时17分发生7.7级地震，震源深度7公里，周边的阿德亚曼、哈塔伊、马拉蒂亚等多个省份震感强烈。随后附近地区又发生多次余震。

土耳其位于地震多发带。2011年，土耳其东部凡省发生7.2级地震，造成644人死亡。2020年，土耳其西部爱琴海海域发生6.6级地震，造成116人死亡。

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