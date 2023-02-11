人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

土耳其卫生部长：地震在土造成逾两万人死亡

2023年02月11日09:18 | 来源：新华网
小字号

　　新华社安卡拉2月11日电（记者 熊思浩）土耳其卫生部长科贾10日午夜说，土耳其南部靠近叙利亚边境地区6日发生的强烈地震已在土造成20213人死亡、80052人受伤。

　　科贾说，在受灾的10个省份中，哈塔伊省灾情最为严重，地震死伤人数分别为6205人和17823人。为紧急抢运受伤婴儿，政府还出动总统专机，将受伤婴儿从震中卡赫拉曼马拉什省转运到首都安卡拉接受治疗。

　　尽管救援“黄金72小时”已过，但搜救工作并未停止，来自世界各地的救援队伍陆续驰援灾区。土耳其NTV电视台报道，在地震发生111小时后，救援人员在哈塔伊省成功救出一名妇女。在东南部地震重灾区阿德亚曼省，一名幸存者在地震发生115小时后获救。报道说，数十支救援队抵达震中地区后，获救幸存者人数有所增加。

　　土耳其总统埃尔多安10日在阿德亚曼省说，政府正拟订灾区综合发展规划，最快将在一年内重建灾区。他说，东南部的桑利乌尔法和基利斯两个省份的搜救工作已结束。

　　据土灾害与应急管理署消息，卡赫拉曼马拉什省当地时间6日4时17分发生7.7级地震，震源深度7公里，周边的阿德亚曼、哈塔伊、马拉蒂亚等多个省份震感强烈。随后附近地区又发生多次余震。

　　土耳其位于地震多发带。2011年，土耳其东部凡省发生7.2级地震，造成644人死亡。2020年，土耳其西部爱琴海海域发生6.6级地震，造成116人死亡。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部