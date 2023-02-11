2月的北京，用一场春雪迎接贵客。10日，国家主席习近平在钓鱼台国宾馆会见来访的柬埔寨首相洪森。

2月10日，国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见柬埔寨首相洪森。

作为中国人民的老朋友、好朋友，洪森首相是中国在2023年农历春节之后接待的首位外国领导人，充分体现了中柬关系的高水平。两国领导人一致同意携手构建高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体，着力打造中柬“钻石六边”合作架构，为中柬“铁杆”情谊注入新内涵。

今年是中柬建交65周年。回望历史，两国老一辈领导人共同缔造和精心培育的中柬传统友谊是两国人民共同的宝贵财富。如今，在两国领导人战略引领下，中柬关系日益焕发新的生机活力，中柬命运共同体建设取得丰硕成果，为两国人民带来了实实在在的利益，也为地区乃至世界的和平与发展作出了贡献。

“我很高兴同你实现‘三年之约’，在新春之际共同开启中柬命运共同体建设新时代。”

在会见中，习近平主席回忆起洪森首相3年前顶风冒雪“逆行”访华的经历。老朋友的“三年之约”，见证中柬“铁杆”情谊，也为构建中柬命运共同体注入新动力。

柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯说，洪森首相此访有助于两国领导人进一步加强现有关系，将为打造高质量、高水平、高标准的新时代柬中命运共同体带来丰硕成果。

在中国，不少网友把柬埔寨亲切地称为“柬钢”——中柬友谊坚如钢铁。那么，“柬钢”是怎么炼成的呢？

元首外交为中柬关系高位运行提供战略指引。习近平主席同柬埔寨领导人保持高频互动，共同擘画中柬命运共同体建设蓝图。2019年4月，中柬率先签署构建命运共同体行动计划。在元首外交引领下，中柬关系不断迈上新台阶，命运共同体建设取得丰硕成果。

2016年10月13日，习近平主席在金边看望柬埔寨太后莫尼列。莫尼列太后特意请习近平主席在西哈努克太皇生前常坐的椅子上就座。

建交65年来，无论国际局势如何风云变幻，中柬友谊之树始终叶茂根深。柬埔寨百废待兴时，中国以义为先，全力支持和帮助柬埔寨国家建设：援建柬第一条全线四车道国道，承建柬第一家水泥厂、第一座火电站、最大规模的水电站……西哈莫尼国王曾动情地说：“我们没齿难忘。”

中国人民同样不会忘记，南海风高浪急之时，柬埔寨坚定站在中国和国际道义一边；在中国抗疫最困难的时候，西哈莫尼国王和莫尼列太后给予鼎力支持，洪森首相冒雪“逆行”访华，80余名在华接受过先心病治疗的柬埔寨儿童和他们的家庭多方筹措并捐赠给中方5000多个“爱心口罩”，生动诠释了中柬患难与共、共克时艰的真情厚谊。

2018年10月22日，在中国云南省昆明市，接受先心病手术后的柬埔寨儿童在医院休息。

“面对世界百年变局和世纪疫情，中柬坚定推动命运共同体建设，树立了构建新型国际关系的典范。”习近平主席这样阐释中柬命运共同体的时代价值。

在涉及彼此核心利益和重大关切问题上，双方始终给予对方坚定支持和仗义执言，这份可以相互托付的信任和情谊早已深深扎根在两国人民心中。

中柬友谊，穿越时空，历久弥新。

香甜的大米、软糯的香蕉、新鲜的龙眼、优质的巴沙鱼……中柬自贸协定生效实施一年多来，中国百姓的菜篮子和餐桌上出现了越来越多的柬埔寨优质农产品。

马占伦是柬埔寨电子商务平台“农蜂”的创始人。中柬自贸协定的实施和两国农业合作的广阔前景让他看到了商机。协定实施后，柬埔寨农产品进入更大的中国市场，这对柬埔寨农民、生产商、加工商和贸易商来说都是难得的机遇。他相信，随着中国持续扩大对外开放，柬埔寨将迎来更多发展机遇，“会有更多投资者进入技术、数字经济、农业加工等领域”。

2020年7月16日，在柬埔寨桔井省的柬埔寨—中国热带生态农业合作示范区内，绿洲农业发展（柬埔寨）有限公司总经理高冠华（右）和公司香蕉产业技术副总监吴诚检查香蕉的品质。

2022年中柬贸易额达160.2亿美元，同比增长17.5%，再创历史新高，中国连续11年成为柬埔寨最大贸易伙伴。中柬自贸协定和《区域全面经济伙伴关系协定》生效实施带来的政策红利逐步释放，两国贸易投资自由化便利化水平进一步提升。截至2022年底，中国企业累计对柬各类投资超过100亿美元。

柬埔寨商业部副国务秘书兼发言人宾索维吉表示，从长远来看，柬中自贸协定将为柬埔寨经济增长“提供关键驱动力”，并进一步加强柬中全面战略合作伙伴关系。

把中柬传统友谊发扬光大，靠的是实干，谋的是实利，造福的是百姓。如何给两国人民带来更多实实在在的利益，是习近平主席一直关心的事。

10日的会见中，习近平主席指出，双方可以从政治、产能、农业、能源、安全、人文六大领域入手，着力打造中柬“钻石六边”合作架构，得到柬方积极回应。

从经贸合作到发展合作，从绿色发展到数字转型，中柬务实合作稳步推进，结出累累硕果。一次次微笑与握手，见证着中柬互利共赢、共谋发展的坚实行动，诠释着中柬全面战略合作伙伴关系的高度与深度。

平坦开阔的双向四车道上，一辆辆汽车驶过，与头顶的蓝天白云构成一幅动静相宜的风景。这是连接柬埔寨首都金边和最大深水海港西哈努克港的金港高速公路，也是柬埔寨第一条高速公路。

柬埔寨谚语说，有路就有希望。金港高速公路是中柬共建“一带一路”标志性项目，也是“一带一路”倡议同柬“四角战略”对接的范例。这条高速公路由中企投资、建设和运营，采用中国设计及质量标准，横跨柬埔寨5个省，全长187.05公里，前3个月通行车次已超百万。

这是2022年6月24日在柬埔寨磅士卑省拍摄的金港高速公路项目（无人机照片）。

金港高速公路的建成不仅改善了柬埔寨现有公路网结构，还促进了多省和区域的经济联系，有助于提升投资便利性，带动产业发展，增加就业机会，对经济社会可持续发展具有重大意义。

金港高速西港站收费班班长斯威武蒂对自己的工作非常满意，“能够在柬埔寨第一条高速公路工作，我很自豪！”他拿着收费现金包，准备到收费亭换岗，“祝愿柬中友谊长存！”

如今，数百名收费、监控、票卡、清障、养护等柬方员工经过培训考核后上岗。谈到这条高速公路给当地带来的变化，收费站管理员萨雷斯雷皮打开了话匣子：原来5个多小时的车程缩短到大约2个小时，“司机们都说，有了高速公路，出行方便了，节省了时间和金钱”。

这是2021年9月9日在金边拍摄的柬埔寨国家体育场（航拍照片）。

位于中南半岛的柬埔寨曾是古代海上丝绸之路的重要一站，共建“一带一路”为中柬两国描绘了光明的合作前景。

如今，中柬共建的西哈努克港经济特区已累计引入175家企业，创造数万个就业岗位；中方援柬国家体育场、中柬友谊医疗大楼、特本克蒙省医院等标志性项目相继完工；中企已建成的水利项目灌溉面积达45.6万公顷, 已建成的柬国家电网和农村电网输变电线路共8000多公里。

随着中柬高质量共建“一带一路”持续推进，可以预见，必将有更多的“连心桥”“繁荣港”“幸福路”惠及两国民众。

2月7日中午，一架载有125名乘客的中国国航航班在柬埔寨首都金边国际机场降落，受到隆重的“水门礼”接待。伴随热情的柬埔寨传统昌扬舞，柬埔寨旅游大臣童昆和中国驻柬埔寨大使王文天向中国游客逐一送上柬埔寨传统水布和花环。

2月7日，一架载有中国乘客的国航航班从北京出发抵达柬埔寨首都金边国际机场，受到柬方热烈欢迎。

童昆在欢迎仪式上说，中国恢复出境旅游对柬埔寨和世界经济都非常有利。今年，柬埔寨将争取吸引80万至100万中国游客。

柬埔寨悠久的历史、独具特色的高棉文明、丰富多彩的文化遗产，吸引着越来越多中国游客。中柬人文交流日益丰富和深化，不断增进两国民众间的了解和友谊。

中柬携手开展文化遗产保护和修复工作，取得丰硕成果。从周萨神庙到茶胶寺，中国的“文物医生”让柬埔寨吴哥古迹重获新生。柬埔寨吴哥世界文化遗产管理局副局长隆科萨尔赞叹，中国专家专业、高效，对吴哥古迹保护和修复作出“历史性、实实在在的”贡献。

2月7日，中国旅客在柬埔寨首都金边国际机场受到柬方欢迎。

中国治国理政的经验智慧，为柬埔寨的经济发展和民生改善带来启迪。柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒是《习近平谈治国理政》柬文版翻译团队的负责人。在他看来，《习近平谈治国理政》蕴含中国共产党执政理念和治理经验，柬埔寨近年来的发展离不开对中国经验和理念的学习。

2021年1月，一项为期3年的中柬友好扶贫示范村项目在柬埔寨茶胶省巴提县达弄村启动，37岁农民顺松推的生活随之改变。在获得中国资助的养鸡试点项目支持后，他很快摆脱贫困，生活得到改善。谢莫尼勒说，这个项目“结合了柬埔寨的实际情况，借鉴了中国扶贫的成功经验”。

促进共同发展、携手迈向复兴的追梦路上，中柬始终是并肩前行的好伙伴。站在中柬关系新起点上，中柬两国将继续浇灌友谊之花，为构建中柬命运共同体作出新的更大贡献。

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