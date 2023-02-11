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美国升级“芯片战”重创全球半导体产业（观象台）

□ 高  乔
2023年02月11日05:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　最近，美国对华“芯片战”大有升级之势——先是荷兰、日本两国在美国施压下，同意启动对华半导体制造设备出口的管制；后有外媒报道，美国政府正考虑切断美国供应商与华为公司之间的所有联系，禁止美国供应商向华为提供任何产品；拜登政府还准备公布一项行政命令，限制美国对敏感的中国科技行业的投资……2023年开年不久，美国在遏制中国半导体相关产业发展上就恶招不断。

　　近年来，美国打击中国“芯”发展的动作从未停歇，一边精准打压对华半导体产供链，一边构建“去中国化”的半导体产业链联盟，图谋在先进半导体产业上彻底“甩开”中国。无论是拉拢韩国建立“技术同盟”，还是与韩国、日本和中国台湾地区建立芯片“四方联盟”，亦或借由美日印澳“四边机制”“印太经济框架”等机制建立半导体产业链“小圈子”，美国通过把政治化、阵营化、武器化的手段引入半导体产业，企图搭建美国主导的封闭产供链循环，从而弥补其在芯片制造领域的短板，维护其在全球芯片产业的优势地位。

　　然而，美国大张旗鼓的对华“芯战术”，也是“伤敌一千自损八百”。最近，美国知名芯片制造设备供应商泛林集团宣布，受最新一轮对华芯片制造设备出口禁令影响，集团将解雇1300名全职员工，未来两个季度还计划解雇1400名临时员工。全球光刻机巨头荷兰阿斯麦控股公司最近警告，禁止向中国出口半导体制造设备，可能导致半导体价格上涨。美媒分析，在美国政府对中国芯片和半导体等行业实施蛮横打压后，许多美国公司深受其害，包括电子设计自动化工具开发商、芯片设计商、晶圆制造设备生产商、芯片制造商本身等。

　　美国所谓打压中国先进半导体产业，却把全球半导体产业链、供应链拖下了水。半导体产业是高技术和知识密集型产业，早已形成联系紧密的全球半导体产业链。据专业人士估算，基于专业化分工，半导体产品的整个生产过程需要跨越各国边境70次以上，全程达到100天。尽管美国半导体产业基础较强，但在制造能力特别是先进制程工艺上较为薄弱，严重依赖东亚地区。即便美国极力引导先进芯片产供链转向美国主导的“小圈子”区域化发展，但全球半导体相关产业的地区分布和相互依赖局面很难被改变。美国强力“重塑”“去中国化”的半导体产业链，重创全球半导体产业。

　　芯片是全球未来产业的核心，芯片产业的发展离不开全球各国共同参与。近年来，美国采取一系列单边行动，相继出台《创新与竞争法案》《2022年美国竞争法案》《芯片和科学法案》，利用科技霸权，巩固本国技术领先优势；对盟友“恩威并施”，诱逼英特尔、台积电、三星等芯片制造企业赴美设厂，极力确保美国在芯片领域的全球领导地位。

　　短期看，美国确实给中国的芯片产业及相关产业发展制造了麻烦，收获了现实利益。但长期看，美国歇斯底里地打压，倒逼中国芯片产业不断突破，让自己失去了巨大的中国市场，最终会极大削弱美国科技企业的创新意愿和创新能力，损害全球芯片产业发展。

(责编：袁勃、牛镛)

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