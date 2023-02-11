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秦刚同比利时外交大臣拉比卜通电话

2023年02月11日05:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京2月10日电  2月10日，外交部长秦刚同比利时外交大臣拉比卜通电话。

　　秦刚表示，中比都是多元文化交汇国家，有包容差异、协调分歧的经验和智慧。中方高度重视中比关系，愿同比方共同努力，增进相互认知、理解和信任，切实尊重和照顾对方核心利益和关切，拓展各领域合作，密切人员往来，推动中比关系取得更大发展。中方支持和鼓励更多比优质产品进入中国市场，希望比方继续为中国企业提供公正、透明、非歧视的营商环境。

　　秦刚说，中欧没有地缘政治冲突，有的是广泛共同利益。双方应坚持全面战略伙伴关系定位，坚持相互尊重、对话合作，反对将经贸问题政治化、武器化，共同维护全球产供链安全畅通，促进中欧关系长期稳定发展。

　　拉比卜表示，当前比中关系呈现积极发展势头。比方坚持奉行一个中国政策，愿同中方加强经贸、航空等领域合作，增进两国民众往来，推动两国关系实现更大发展。比坚持开放型经济，不支持脱钩断链。

　　双方还就共同关心的问题交换了意见。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月11日 03 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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