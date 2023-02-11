本报大马士革2月10日电 （记者薛丹）中国红十字会向叙利亚援助的首批医疗物资9日运抵叙首都大马士革（见图，本报记者薛丹摄）。中国驻叙利亚大使史宏微、叙利亚地方管理与环境部副部长穆阿塔兹、叙利亚阿拉伯红新月会主席哈立德·侯布巴提等前往机场迎接。

史宏微表示，灾情面前，中国和叙利亚坚定站在一起，这批医疗物资是中方首批抵叙的紧急援助，下阶段有关援助将陆续落实。

穆阿塔兹对中方无私援助表示感谢。他说，叙中是“患难见真情”的好朋友，将尽快将上述物资送至灾区。

本报安卡拉2月10日电 （记者沈钧）在土耳其，中资企业积极参与当地抗震救灾行动。中联重科土耳其子公司组织救援队，携带5台大型挖掘机支援灾区一线，成功协助当地救援团队救出被困民众20余人。

土耳其中资企业总商会发起赈灾倡议。截至目前，总商会已向灾区筹集毛毯、睡袋、应急药品等物资近千件。

《 人民日报 》（ 2023年02月11日 03 版）

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