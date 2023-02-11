人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国红十字会向叙利亚援助首批医疗物资运抵大马士革

中资企业积极参与土耳其抗震救灾

2023年02月11日05:02 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报大马士革2月10日电  （记者薛丹）中国红十字会向叙利亚援助的首批医疗物资9日运抵叙首都大马士革（见图，本报记者薛丹摄）。中国驻叙利亚大使史宏微、叙利亚地方管理与环境部副部长穆阿塔兹、叙利亚阿拉伯红新月会主席哈立德·侯布巴提等前往机场迎接。

　　史宏微表示，灾情面前，中国和叙利亚坚定站在一起，这批医疗物资是中方首批抵叙的紧急援助，下阶段有关援助将陆续落实。

　　穆阿塔兹对中方无私援助表示感谢。他说，叙中是“患难见真情”的好朋友，将尽快将上述物资送至灾区。

　　本报安卡拉2月10日电  （记者沈钧）在土耳其，中资企业积极参与当地抗震救灾行动。中联重科土耳其子公司组织救援队，携带5台大型挖掘机支援灾区一线，成功协助当地救援团队救出被困民众20余人。

　　土耳其中资企业总商会发起赈灾倡议。截至目前，总商会已向灾区筹集毛毯、睡袋、应急药品等物资近千件。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月11日 03 版）
(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部