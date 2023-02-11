本报记者 颜 欢

“应对新冠疫情冲击，中国经济展现出了强大韧性。近期市场预期表明，国际社会普遍看好中国未来发展。”西班牙知名中国问题专家、中国政策观察网名誉顾问胡里奥·里奥斯日前接受本报记者采访时表示，当前中国疫情防控进入新阶段，经济社会发展活力将进一步得到释放。

里奥斯表示，面对各种超预期因素冲击，中国以非凡的经济治理经验和措施沉着应对，充分体现出其经济韧性和管理水平。中国坚定不移扩大对外开放的同时，经济发展的内生动力不断增强，国有企业和民营企业协同发展。每年中国全国两会召开，代表委员共商国家发展大计、共议民生热点问题，广泛凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧，为中国发展增添力量。

“自改革开放以来，中国实现了长期高速发展，目前进入了高质量发展阶段。国际社会期待中国智慧和中国方案，期待中国发展为世界带来新机遇。”里奥斯说，当前中国正全力推动科技创新，为经济社会发展注入新动力，“资金投入、人才培养、政策激励，这让中国在新的五年规划中继续充满活力”。

在里奥斯看来，经济体制改革对任何国家来说都是一项艰巨的任务。在中国共产党领导下，中国既发挥市场经济的长处，又发挥社会主义制度的优越性，采取积极主动措施稳定经济。围绕扩大内需的战略基点，加大金融支持实体经济的力度，支持民营、中小企业和制造业发展，坚持创新发展，促进就业、提高中国民众的收入和生活水平，满足人民多层次多样化消费需求……中国完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，构建新发展格局，将为世界带来更多增长机遇。

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。“疫情后经济企稳复苏是国际社会的共同目标。中国经济发展潜力不断释放，将给世界各国带来更多利好，成为全球复苏的重要引擎。”里奥斯表示，期待共建“一带一路”合作继续发挥其改善各国基础设施水平、加强各领域互联互通的重要作用，继续释放更大动能。

（本报马德里电）

《 人民日报 》（ 2023年02月11日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)