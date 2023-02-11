本报记者 赵益普

图为中企建设的柬埔寨金港高速公路。

中国路桥供图

柬埔寨首相洪森2月9日至11日对中国进行正式访问，成为中国在2023年中国农历春节之后接待的首位外国领导人，充分体现了中柬关系的高水平。中国和柬埔寨是传统友好邻邦和铁杆朋友，中柬友谊得到广泛拥护支持。近年来，在两国领导人战略引领下，中柬关系不断迈上新台阶，中柬命运共同体建设取得丰硕成果，为两国人民带来了实实在在的利益，也为地区乃至世界的和平与繁荣作出了贡献。

减贫合作结出累累硕果

茶胶省巴提县达弄村位于柬埔寨首都金边以南约60公里。规整的高棉风格吊脚楼、平坦宽阔的乡村公路、整齐排列的太阳能发电板、崭新的清洁水生产站……这个颇为现代化的村子，正是中柬友好扶贫示范村项目所在地。

拧开水阀，干净清凉的生活用水从储水罐里喷涌而出，围观的孩子们乐开了花，纷纷嬉水打闹。去年8月，达弄村的清洁水生产站正式投入使用，免费向所有村民开放。“过去村子用水非常困难，只有几位村民家有抽水机，但抽上来的地下水常常泛黄。大多数村民花钱买水，都是一笔不小的开销。”达弄村村长乔埃告诉本报记者。

中柬友好扶贫示范村项目于2021年1月底正式启动，为期3年，由中国和平发展基金会出资1000万元人民币，帮助达弄村建设乡村道路，提供清洁饮用水，改善教育和医疗条件，发展养殖、畜牧业，开展技能培训和改善村庄公共环境等。

目前，项目已完成清洁水生产站、乡村混凝土道路、排水渠、太阳能发电设施等建设，并为全村125户家庭全部通上了电。据柬埔寨王宫事务部国务秘书郭文利介绍，未来，柬中两国扶贫工作者还将进一步落实示范村项目的既定目标，“将达弄村打造成柬中扶贫合作的典范，并在柬全国推广脱贫经验”。

在扶贫领域，中柬合作成果丰硕。2020年底，由四川省扶贫开发局项目中心在柬埔寨干丹省两个村实施的“东亚减贫合作倡议”柬埔寨项目，历经3年建设后顺利完成验收并移交柬方。中国农业农村部还于2022年派出援柬埔寨农业发展规划项目专家组，助力柬埔寨农村发展和农民生活改善。

柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任、柬中关系发展学会会长谢莫尼勒告诉记者，近年来，柬中合作减贫援助项目不断取得进展，减贫经验惠及柬埔寨农村。

高质量共建“一带一路”

2月初的一个周末，临近傍晚时分，柬埔寨金港高速公路西哈努克港（以下简称“西港”）收费站照常迎来了收费员换班。收费班班长斯威武提趁汽车停靠间隙，一个箭步跨上收费亭侧面台阶，等待与亭内同事交班。

“这几个月金港高速公路越来越红火，特别是周末，进出站的车辆根本停不下来。”斯威武提告诉记者，西港收费站是“热门站”，每个节假日都要通行上万辆汽车。“虽然很忙，但能在柬埔寨第一条高速公路工作，很是自豪！”

2022年10月1日，连接金边和旅游重镇西港的金港高速公路正式通车试运营，这是柬埔寨首条高速公路。横跨5个省市、双向四车道、全长187.05公里的金港高速公路将金边和西港两地的通行时间由5小时缩短至2小时内。

截至目前，金港高速公路累计车流量已突破160万辆次，今年1月22日创下约2.5万辆次的单日通行纪录。柬埔寨《高棉时报》评论称，由中企承建的金港高速公路运营良好，为广大出行者提供了安全、舒适、便捷的通行体验，也拉动了高速公路沿线的经济社会发展。

在金港高速公路的终点西港，坐落着“中柬务实合作的样板”——西港经济特区。2022年，西港经济特区进出口总额近25亿美元，同比增长12%，园区内企业已有175家，为当地创造约3万个就业岗位，被誉为“西哈努克省经济的发动机”。据西港特区公司董事长陈坚刚介绍，在中柬企业的共同开发建设下，西港经济特区蓬勃发展，规模不断扩大，最终入驻企业将达300家，整个园区人口规模将达8万至10万人。

多年来，中国企业和建设者在柬埔寨逢山开路、遇水搭桥，截至目前已修建了8座跨湄公河大桥、近4000公里长的各类道路；修建的水利项目总灌溉面积约42万公顷；铺设光缆总长度超2万公里，架设柬国家电网和农村输变电线路总长8000多公里……目前，暹粒新机场、西港—香港海底光缆、金边市第三条环城路、桔井湄公河大桥及接线公路等共建“一带一路”项目正在紧锣密鼓地建设中。

洪森表示，是中国让柬埔寨老百姓有路可走、有桥可过，柬中共建“一带一路”展现了柬中全面战略合作伙伴关系和柬中命运共同体建设的成就，表明柬中两国是真正的“铁杆兄弟”。

双边贸易投资迈上新水平

2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和中柬自由贸易协定同时生效，推动中柬双边贸易迈上新水平。数据显示，2022年中柬双边贸易额超过160亿美元，增长17.5%，中国继续保持柬埔寨第一大贸易伙伴地位。

中柬自贸协定是柬埔寨历史上首个双边自贸协定。根据该协定，中方给予柬方货物贸易零关税税目比例达97.53%，柬方给予中方90%税目零关税。这是双方所有自贸协定谈判中的最高水平。柬埔寨商业部副国务秘书兼发言人宾索维吉表示，柬中自贸协定为柬埔寨提供良好的市场准入条件，将推动柬对华出口，促进柬经济活动并创造就业机会。

在RCEP和中柬自贸协定推动下，越来越多的柬埔寨优质农产品进入了中国民众的“菜篮子”。2022年，巴沙鱼、玉米、龙眼等3种柬埔寨农产品相继完成输华程序，可以进入中国市场。龙眼也成为继香蕉、芒果之后，第三个可以直接出口中国的柬埔寨生鲜水果。柬埔寨中国商会副会长、中国检验认证集团柬埔寨公司总经理陈其生表示，尽管柬埔寨农产品输华在柬中双边贸易中的份额不大，但是庞大的中国市场极大促进了柬埔寨农业尤其是生鲜水果种植和出口行业的发展。据了解，目前中柬双方正抓紧推进柬埔寨胡椒、野生水产品、燕窝、椰子等输华工作。

根据柬埔寨发展理事会今年1月发布的数据，2022年，柬埔寨政府批准了186个新投资项目，协议投资额40.32亿美元，其中中国在柬投资达16.94亿美元，占总投资额的42%，是柬埔寨最大投资来源国。柬埔寨21世纪海上丝绸之路研究中心主任占达利·尼克对本报记者表示，得益于传统友谊和两国经济的互补性，柬中经贸往来一直非常密切，随着RCEP和柬中自贸协定逐步发挥作用，柬中共建“一带一路”走深走实，柬中贸易和投资合作还将不断迈上新台阶。

《 人民日报 》（ 2023年02月11日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)