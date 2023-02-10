王 珏文/图

中国驻洛杉矶旅游办事处主任吴大伟在河北文化和旅游推介会上致辞。

北京时间2月4日，由文化和旅游部指导，河北省文化和旅游厅主办，河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）承办，中旅旅行协办的“欢乐春节·美丽河北”活动，在美国洛杉矶举行。

中国驻洛杉矶旅游办事处主任吴大伟、洛杉矶会议和旅游局副局长派特·麦克珍妮特以及旅行商、航空公司等负责人出席在好莱坞举办的河北文化和旅游推介会。

吴大伟在会上表示，洛杉矶是美国最重要的经济和文化创意中心之一，以电影、设计为代表的文化创意产业是洛杉矶的重要产业。河北省文化和旅游近年来蓬勃发展，文化创意消费成为优化供给、满足人民美好生活需要的有效途径和文化产业转型升级的重要助推器。两地在文化和旅游领域长期保持友好往来，双方文化交流日益密切，关系不断加强，友情持续增进。希望本次活动为洛杉矶民众带去中华文化的视听盛宴和节日祝福，进一步促进河北与洛杉矶的文化交流，让美国人民从中国传统节庆活动中了解中国，感受中国文化的魅力。同时，诚挚欢迎各位朋友有机会到河北旅游考察，亲身感受河北独具特色的自然之美和文化之韵。

派特·麦克珍妮特对此次“欢乐春节·美丽河北”活动表达了欢迎和祝贺，并希望借此活动为双方文化和旅游的合作注入新的活力，扩大旅游往来、加强人文交流、深化务实合作带来新的契机。

长城文化、北戴河海滨、坝上草原、太行生态、冬奥冰雪……河北璀璨的历史文化、壮美的自然风光、绚丽的民俗风情造就了多姿多彩的旅游胜境。在活动现场，风景图片展示、旅游和演艺视频轮播以及主持人的推介,全方位展示了河北。嘉宾们对河北文化和旅游形象有了全新的认知，对到河北旅游产生了向往之情，更希望到河北过一次地道的“中国年”。

2023“欢乐春节·美丽河北”系列活动已在美国艾奥瓦州、西班牙马德里、美国洛杉矶顺利举办，展示了美丽河北厚重的历史文化底蕴和蓬勃发展的时代掠影，提升了这一品牌在海外的知名度和影响力，进一步推动河北与全球各地文化旅游领域深层次的交流合作。

(责编：贾文婷、崔越)